Marea finală Mireasa: publicul a ales cuplul câștigător. Cine sunt cei care au cucerit telespectatorii

Aceștia și-au clădit, pas cu pas, poveștile de iubire, clipele frumoase s-au împletit cu provocările, emoțiile, lacrimile și zâmbetele. Câțiva au reușit să își cunoască sufletul pereche, iar finala emisiunii le-a oferit telespectatorilor nunți rupte din povești. În același timp, au fost desemnați câștigătorii, căci un singur cuplu a reușit să cucerească fanii.

Când nimeni nu mai credea că se poate întâmpla, miracolul iubirii a schimbat tot! Mireasa – Iubire Mediteraneeană s-a încheiat cu 6 cupluri, dintre care 4 căsătorite. Totuși, 3 dintre acestea au putut intra în cursa pentru marele premiu, 40.000 de Euro. Familiile le-au fost alături concurenților, iar emoțiile electrizante s-au simțit până în casele telespectatorilor, care au urmărit experiența până la capăt, cu sufletul la gură.

Lavinia și Adin au reușit să convingă publicul că iubirea lor va depăși orice graniță. Au trecut prin toate stările și au depășit orice situație dificilă, iar dragostea lor a triumfat în fiecare moment, regăsindu-se, la final, de mână. Zâmbetele lor au căpătat sens, iar drumul s-a schimbat total, formând o familie de acum încolo.

“Vă spuneam că a fost o luptă foarte strânsă. Telespectatorii au votat. Din păcate, avem un singur cuplu câștigător, dar o să vă spun, așa cum am mai făcut-o, că toți sunteți marii câștigători pentru că simțiți că v-ați găsit iubirea. Dacă ai omul potrivit lângă tine, poți să faci orice! (...) Doamnelor și domnilor, câștigătorii sezonului al 12-lea al emisiunii Mireasa, cu un procent de 42,34%, sunt Lavinia și Adin! Premiul de 40.000 de euro ajunge la ei! Felicitări, casă de piatră!”, a anunțat gazda emisiunii, Simona Gherghe.

Îmbrățișările au curs după anunțul făcut de cea care le-a fost alături, în ultimele luni, aproape zilnic. “Suntem foarte emoționați! Emoțiile au început de ieri, când am fost la primărie, când ne-am văzut familiile. Vrem să le mulțumim tuturor celor care ne-au votat, care au fost alături de noi și au crezut cu adevărat în iubirea noastră.”, a anunțat proaspăta mireasă, Lavinia.

De asemenea, sezonul s-a încheiat și cu un anunț făcut de Simona Gherghe, care îi va încânta pe cei care urmăresc emisiunea dedicată celor care își caută un partener pe viață: „Doamnelor, domnilor, am ajuns la finalul sezonului și ne pregătim de sezonul 13 – Meciul iubirii! O să fie un an fabulos pentru că suntem sub imperiul Cupei Mondiale, știți că meciurile vor fi transmise la Antena 1. Noi tot cu iubirea ne ocupăm, așa cum ne știți! Vom fi în casele voastre, ca de obicei, de luni până vineri, de la ora 14.00, începând cu 12 ianuarie!”