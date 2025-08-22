Maria Țăpușă, vacanță între prietene, joburi și apusuri grecești: „Mi-am dat seama cât de adaptabilă pot fi”

Pentru ea, pauza de la filmări a fost „absolut binevenită”, chiar dacă nu a însemnat doar odihnă: „Mi-a prins bine să schimb peisajul și să mă rup un pic de povestea noastră cu lavanda. Vara asta am bifat multe: am mers la plajă, am stat sub palmieri intensiv, am avut câteva joburi de modelling, am mâncat tzatziki de parcă se dădeau premii pentru asta și am mers cu autobuzul mai mult decât am făcut-o vreodată în toată viața mea.”

O mare parte din vacanță a petrecut-o în Grecia, alături de cele mai bune prietene, o experiență care i-a adus nu doar distracție, ci și reflecție: „A fost pentru prima oară când am stat atât de mult timp plecată din țară și nu pot să zic că a fost rău. Mi-am dat voie să mă relaxez, dar mai ales m-am scos din zona mea de confort în anumite situații și mi-am dat seama cât de capabilă și adaptabilă pot fi de fapt.”

Un moment memorabil a venit chiar în primele zile, la Atena: „Am fost cu una din prietenele mele la o tavernă pe plajă, am mâncat super bine și am prins primul apus din vacanță. Îmi aduc aminte că simțeam că mi-aș putea trăi toată viața așa.”

Dacă ar fi să aleagă o vacanță pentru Ioana, personajul său, Maria este convinsă că aceasta ar fi tot Bucureștiul: „La cât de mult visează Ioana să meargă acolo, probabil că tot acolo și-ar face vacanța. Și nu ar fi deloc o alegere rea, având în vedere cât de pustiu și liniștit e orașul pe timpul verii.”

Dincolo de peisaje și experiențe noi, actriței i-au lipsit oamenii de pe set și rutina filmărilor: „În ultimele zile înainte să începem filmările aveam un soi de nerăbdare să îi revăd pe toți și să aud cum au fost vacanțele lor. Și da, mi-a lipsit și rutina. Nu îți dai seama cât de mult înseamnă până nu o pierzi.”

Maria Țăpușă revine în această toamnă în rolul Ioanei, în sezonul 3 din serialul original Iubire cu parfum de lavandă, începând cu 12 septembrie, difuzat în fiecare vineri, de la 20:30, pe Antena 1 și pe AntenaPLAY.

