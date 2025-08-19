MediCOOL revine cu al nouălea sezon la Antena 1 și AntenaPLAY, începând cu 8 septembrie, de luni până vineri

Începând cu 8 septembrie, de luni până vineri, emisiunea care prezintă informații medicale de actualitate va putea fi urmărită, pe Antena 1 și AntenaPLAY, de la 18:00, iar noile ediții vin cu o mulțime de surprize, formatul fiind unul extins, cu numeroși specialiști care sunt pregătiți să trateze problemele medicale printr-un limbaj prietenos.

Cei mai buni medici din România o să se afle în platoul emisiunii MediCOOL pentru a oferi răspunsurile care ne pot duce către o viață mai sănătoasă. Noul sezon unește laolaltă un diabetolog, un cardiolog, un ORL-ist, un stomatolog, un fizioterapeut, un dermatolog, dar și o moașă care se va asigura că leacurile transmise din generație în generație sunt explicate.

De asemenea, publicul va putea urmări și un chef, care o să prezinte rețete sănătoase. MediCOOL vine și cu un quiz medical, iar un nou capitol al emisiunii va fi deschis printr-o rubrică specială, în care social media întâlnește realitatea și miturile sunt puse față în față cu adevărul din lumea medicală. Prevenția începe de acasă, iar specialiștii din platou își propun ca medicina să fie adusă cât mai aproape de cei din spatele micilor ecrane.

“Mă bucur să vă anunț că începe un nou sezon MediCOOL! Este, de departe, cel mai energic si plin de culoare sezon de până acum: cu mai mult umor, momente entertaining pe bune, dar și cu povești reale, cazuri medicale spectaculoase și enigme pe care le descifrăm împreună. O să vedeți vedete care aleg să vorbească deschis despre sănătatea lor, dar și specialiști care oferă explicații clare și soluții practice. La finalul fiecărei ediții o să rămâneți cu ceva valoros: un sfat bun de urmat, un instrument pe care să îl folosiți pentru binele vostru. Vă promit un sezon care nu doar informează, ci și distrează, vă ține aproape și vă surprinde de la început până la final.”, transmite gazda emisiunii, dr. Mihail Pautov.

„Începe un nou sezon MediCOOL! Avem foarte multe surprize, o echipă medicală extraordinară și rubrici noi, dar și concursuri pentru voi. Cazurile prezentate în emisiune sunt incredibile. Bineînțeles, o să ne și distrăm! Gătim și facem de toate pentru ca totul să fie, pur și simplu, WOW!”, transmite chef Samuel le Torriellec.

“Am ales să fiu alături de noul concept MediCOOL din dorința de a face mai multă prevenție, de a vorbi pe înțelesul tuturor despre cum ne putem proteja inima înainte ca boala să apară. Cred că educația medicală trebuie să fie prezentă în viața noastră zi de zi, nu doar atunci când ajungem în spital. Sezonul aduce în prim-plan subiecte actuale și povești reale, de la sforăitul care poate ascunde apneea în somn și crește riscul de infarct, la retenția de apă, impactul frigului asupra inimii, efectele saunei, beneficiile și riscurile dușurilor reci și pericolele tăcute pe care le are poluarea fonică. Fiecare temă este explicată clar, cu sfaturi simple și soluții practice. „Din grijă pentru inima ta” nu este doar un slogan, ci o misiune personală. Fiecare poveste pe care o prezentăm are scopul de a ajuta oamenii. Telespectatorii vor putea să recunoască semnalele de alarmă, vor putea lua măsuri la timp și adopta un stil de viață care să le prelungească sănătatea inimii.”, spune dr. Ștefan Busnatu.

„Sunt încântat să mă alătur noului sezon MediCOOL, unde vom demonta cele mai frecvente mituri despre sănătate și vă voi ajuta să găsim împreună cele mai utile și eficiente metode pentru a trăi cât mai mult cu cea mai bună versiune a organismului vostru. Eu voi aduce perspective noi asupra unei nutriții optime, dar și asupra alegerii unor obiceiuri ce fac parte dintr-un stil de viață sănătos, care ne protejează împotriva bolilor cronice.”, transmite dr. Victor Chiper.

„Sezonul care va putea fi, în curând, vizionat, aduce multe noutăți în formatul MediCOOL, cu o echipă de specialiști care abordează sănătatea într-un mod original, pe înțelesul tuturor. Prezența mea în echipă este în acord cu diferitele conexiuni pe care de multe ori le facem în timp ce vorbim de sănătate. O să le verificăm valabilitatea împreună!”, spune și Vania Limban, moașă.

“Sunt bucuroasă să vă anunț că m-am alăturat emisiunii MediCOOL! În acest sezon apar noutăți. Explorăm subiecte medicale complexe, dar într-un limbaj accesibil, demistificând afecțiuni și tratamente. Suntem mai aproape de public pentru că în platou sunt invitați și pacienți care își spun povestea. Ne vedem în curând, la Antena 1!”, declară Monica Păun.

„În cadrul emisiunii MediCOOL, rolul meu este să aduc publicului informații esențiale și ușor de aplicat pentru sănătatea dentară. Îmi doresc să ofer atât sfaturi practice despre ce este bine și ce nu este bine să facem pentru a ne păstra dinții sănătoși, cât și să prezint cele mai noi tehnologii din domeniul stomatologiei. Vorbim despre inovații precum Digital Smile Design – o metodă modernă de a planifica și vizualiza un zâmbet perfect – dar și despre proceduri complexe de reconstrucție dentară, adevărate transformări care pot reda încrederea și frumusețea zâmbetului. Misiunea mea este să fac informația medicală accesibilă, corectă și inspirațională, pentru ca fiecare telespectator să știe că un zâmbet sănătos este primul pas spre o stare de bine generală.”, dezvăluie dr. Irina Scorțea.

“Sezonul 9 MediCOOL a fost o provocare pentru mine, dar și pentru restul echipei. După atâtea sezoane în care am convins publicul să ne urmărească aducând în lumina reflectoarelor subiecte de interes care țin de sănătatea noastră, ne întoarcem pe post zilnic, cu entuziasm și cu încrederea că sezonul acesta va fi cel puțin la fel de bun ca sezoanele trecute. Am dezbătut subiecte controversate și am venit cu soluții concrete legate de alimentația de zi cu zi și de mișcarea care ne ajută să avem un stil de viață sănatos, dar și mai multă energie. Vă așteptăm să ne urmăriți și să vă simțiti bine!”, declară Carmen Brumă.

“M-am alăturat, de curând, echipei MediCOOL, emisiunea dedicată sănătății, care aduce în fața publicului subiecte medicale esențiale și cazuri interesante. În calitate de specialist în fitness și stil de viață sănătos, colaborarea reprezintă o șansă de a ajunge la un public larg pentru a oferi o perspectivă crucială asupra modului în care mișcarea, dar și obiceiurile sănătoase, ne influențează bunăstarea. Vă invit să ne urmăriți pentru sfaturi care vor aduce un impact pozitiv asupra vieților telespectatorilor!”, spune Florin Cujba.

„Sunt medic specialist neurolog, iar în ultimii 8 ani m-am dedicat diagnosticării și tratării durerilor de cap. Acest sezon MediCOOL o să fie special, căci, pe lângă faptul că o să vorbesc despre ultimele tratamente adresate migrenelor și durerilor de cap, o să avem invitată și o pacientă care o să ne povestească despre cum este viața trăită cu migrenele și ce putem face pentru a o îmbunătăți. În plus, o să discutăm și despre oboseala cronică și ce putem face pentru a nu ajunge într-un burnout.”, explică dr. Bogdan Pană.

„Să particip la MediCOOL a fost, pentru mine, ca o gură de aer proaspăt! Câteodată e bine să ieși din starea de confort și să faci ceva nou. Mi-a plăcut foarte tare și am realizat ca și cei din televiziune au o meserie dificilă. Cât despre ce aduc eu nou în emisiune, nu pot să zic ca am inventat apa caldă, dar sunt convinsă că, prin abordarea ORL-ului într-un mod prietenos și haios, atât în cabinet, cât și la TV, ajung ușor în atenția pacienților și a telespectatorilor.”, punctează dr. Gloria Berteșteanu.

Al nouălea sezon aduce emoție, dar și speranță, căci o să fie prezentate și cazuri impresionante în platou. Toți cei care își doresc o calitate a vieții mai bună o să primească sfaturi despre alimentație, sport și igienă, iar miturile o să fie explicate într-un mod corect.

Emisiunea MediCOOL va putea fi urmărită începând cu 8 septembrie, de la 18:00 la 19:00, pe Antena 1 și AntenaPLAY.

