Ministrul Mediului, EXCLUSIV despre Casa Verde, Rabla 2025 și restructurarea Romsilva

Cei care decid viitorul țării răspund la întrebări în fața românilor la Observator Antena 1. Vineri, 25 iulie ministrul Mediului, Apelor și Pădurilor, Diana Buzoianu, a fost invitata Alessandrei Stoicescu. Unul dintre principalele subiecte ale discuției a fost programul de înnoire a parcului auto din România.

„Pentru anul 2025 am reușit să salvăm programul Rabla pentru persoane fizice. Vom avea un buget mai mic, de 200 de milioane de lei, dar el va fi lansat. Va fi lansat în aceleași condiții în care era prevăzut înainte, cu schimbarea voucherului pentru electrice. Voucherul pentru electrice era unul dintre cele mai mari vouchere la nivel european și va trebui să-l aducem un pic mai aproape de normalitate, inclusiv față de celelalte tipuri de vouchere. Imediat după ce e adoptat al doilea pachet de măsuri, vom pune în transparență ordinul pentru acest program cu voucherele noi și apoi, în 10 zile după ce e pus în transparență, poate să fie lansat programul. Până la finalizarea programului 2 de măsuri, cu siguranță vom avea cifra stabilită, comunicată transparent pentru toată lumea.” - Diana Buzoianu, ministrul Mediului, Apelor și Pădurilor

Ministrul Mediului a discutat și despre posibilitatea relansării altor programe, printre care și Casa verde.

„Noi avem astăzi peste 20 de programe AFM care trebuie să fie analizate. Toate vor fi analizate până la asumarea programului 2 de măsuri și vom veni cu o decizie pentru toate. De exemplu, Casa Verde este unul dintre programele foarte urmărite și așteptate de români. Suntem astăzi în discuție cu ministrul Fondurilor Europene, pentru că, pentru fotovoltaice, există inclusiv bani din PNRR și atunci, evident, în același an nu putem să lansăm același program cu exact același obiect, dar la ministere diferite. Așa era planul. Prin PNRR există inclusiv programul pentru stocare, deci iată că pentru acolo avem așa cum a fost scris prin PNRR, există deja prevăzut acest aspect. În PNRR este vorba de persoane vulnerabile, care au nevoie de asta. Un program ale cărui vouchere se termină în 2 minute este clar că nu e un program care e gândit foarte bine. Dacă tot aducem vouchere pentru anumite industrii, trebuie să ajungă acolo unde este cu adevărat nevoie de ele.”, a declarat Diana Buzoianu.

Ministrul Mediului, a răspuns și la întrebările Alessandrei Stoicescu referitoare la Romsilva și șeful regiei autonome de stat pensionat cu 100.000 de euro și reangajat.

„Este unul dintre exemplele perfecte de ce Romsilva are nevoie urgentă de reformă. E un om care crede că a fost pus etern pe acea funcție, este supărat după ce și-a luat 100.000 de euro pensionându-se mai degrabă fictiv, pentru că după s-a angajat imediat. Am trimis corpul de control, va analiza exact cazul, eu cred că este posibil inclusiv încălcarea legislației. (…) Eu vorbesc zilele acestea cu foarte mulți avocați, cu foarte mulți oameni care au mai trecut prin reorganizări și vrem să facem hotărârea pe care o să o dăm foarte sigur, că este aproape imposibil să o ataci. În acest caz, se uită foarte mulți ochi, pentru că ce am trecut noi acolo trebuie să se implementeze și în câțiva ani să rămână în picioare. Nu avem nevoie de 41 de direcții, 12 este un număr rezonabil de direcții silvice de care e nevoie. Nu avem nevoie de 99 de directori. Criterii de performanță de care să legăm existența mandatului pentru directorii respectivi. Adică nu m-am trezit dimineață, am băut cafeaua, m-am dus, am semnat două contracte și gata, suntem liniștiți. Am avut și partea de separare contabilă. Adică o eficiență mult mai evidentă pe Romsilva, toate activitățile Romsilva secundare. Nu mai trebuie să fie găuri negre de unde banii care s-ar fi putut duce pentru păduri să se ducă de fapt la tot felul de activități.”, a declarat ministrul Mediului în direct la Observator Antena 1.

