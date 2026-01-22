Mitzuu și Ariana au părăsit competiția Power Couple, la finalul unei ediții lider detașat de audiență!

n fiecare luni, marți și miercuri, la Antena 1 și pe AntenaPLAY se trăiește aventura reală în cuplu, se râde la probe și se simțe emoția celor care trec prin provocarea vieții lor în doi.

Aseară, proba de cuplu a fost una care i-a adus la mare înălțime, încă o dată. Suspendați la peste 20 de metri, ei au trebuit să facă față unui joc aparent banal de memorie, în care orice greșeală era echivalentă cu o cădere în gol. Finalul i-a găsit învingători pe Andrei Niculae și Claudia Cîrjan, care au obținut bonusul de 2000 de euro. La vot au ajuns Mitzuu și Ariana și Cătălin și Luiza Zmărăndescu, iar cei din urmă au reușit să iasă încă o dată învingători.

Ultima ediție din această săptămână a fost urmărită cu sufletul la gură de către cei de acasă, fiind lider detașat de audiență! Conform datelor oferite de Kantar Media, în intervalul 20:29 – 23:47, la nivelul publicului comercial cu vârste cuprinse între 21 şi 54 de ani, Antena 1 a înregistrat 6.8 puncte de rating şi 25.8% cotă de piaţă, în timp ce, postul secund, PRO TV, avea 3.0 puncte de rating şi 11.4% cota de piaţă. La nivelul publicului urban, Antena 1 conducea clasamentul audiențelor cu 5.7 puncte de rating și 16.9% cotă de piață, în timp ce locul 2, Kanal D, avea 3.4 puncte de rating și 10.1% cotă de piață. Ordinea s-a păstrat și la nivel național, unde Antena 1 avea 5.1 puncte de rating și 15.0% cotă de piață, iar Kanal D 4.0 puncte de rating și 11.7% cotă de piață. În minutul de maximă audiență, de la ora ora 20:49, peste 1.2 milioane de telespectatori așteptau cu emoție eliminarea serii.

Următoarea etapă începe luni și aduce probe în premieră pentru cele șapte echipe rămase în competiție! Lupta este tot mai provocatoare, iar drumul spre marea finală și premiul care poate ajunge până la 100.000 de euro tot mai scurt.

