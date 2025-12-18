NiCK NND și soția lui, Cătălina Marin, după 33 de ani de relație, pornesc într-o nouă aventură împreună, la Power Couple: ”Lecțiile le-am învățat din mers”

O zonă de confort care devine mediul perfect în care să-ți trăiești fiecare zi. Și o oportunitate să lași totul deoparte când apare un proiect mai provocator ca oricând – Power Couple. Din 5 ianuarie, în fiecare luni, marți și miercuri, la Antena 1 și pe AntenaPLAY, nouă cupluri cunoscute lasă în urmă normalitatea cotidiană și pornesc, în Malta, într-o provocare care le va schimba orice așteptare!

De peste trei săptămâni, serile de luni și marți s-au încheiat cu prezentările participanților în sezonul 3. Aseară, după miezul nopții, cei de acasă au aflat mai multe detalii despre povestea de dragoste dintre NiCK NND și soția lui, Cătălina Marin. El este unul dintre cei mai cunoscuți artiști din țară, piesele pe care le-a lansat, au scris istorie și sunt fredonate la orice petrecere, iar ea este manager-ul care i-a fost aproape la orice pas.

”Pentru mine, Power Couple înseamnă a depăși limitele pe care nici nu mă gândeam că aș putea să le accesez vreodată”, spune NiCK. Totodată, el mai adaugă: ”Intru în concursul ăsta cu o oarecare temere. Sper să funcționăm bine sub presiune împreună”.

Cu o relație solidă, de peste 30 de ani, Cătălina își amintește și acum cum a început totul: ”Suntem de la 14 ai mei, împreună, de când eram copii. Am crescut și ne-am autoeducat. Lecțiile le-am învățat din mers”. Complet de acord cu soția lui, Nick a mai menționat: ”am luat unul de la altul și bune și rele”.

Au ceea ce le trebuie pentru a merge până la capăt? Vom descoperi din 5 ianuarie, în cel mai dur sezon de până la acest moment!

