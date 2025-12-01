Noul serial turcesc Cealaltă soție, povestea unei iubiri răvășitoare, marcate de săvârșirea unei crime și vrajba dintr-o puternică familie, de azi, la Happy Channel

Iar presiunea unor străvechi tradiții, urzelile de familie, dar și o crimă ce dă peste cap visurile de îndrăgostit ale lui Karan, toate se pot dovedi obstacole prea grele pentru o iubire abia născută. Ce se va întâmpla cu Ceylan și Karan? Noul serial turcesc Cealaltă soție, care va avea premiera azi, la Happy Channel, de la ora 23:00, le va dezvălui povestea pas cu pas. Producția va fi difuzată de Happy Channel de luni până vineri, la aceeași oră.

Tânăra Ceylan visează să urmeze o facultate, pentru a-și construi o viață independentă, până când tatăl ei hotărăște să o vândă pentru a-și acoperi datoriile la jocurile de noroc. Disperată, fuge pentru a scăpa de un destin nefast și-l întâlnește pe Karan, un om de afaceri prosper, de care se îndrăgostește fulgerător. Mama lui Karan nu privește deloc cu ochi buni noua iubire apărută în tabloul familiei ei – și nici cumnata lui, Sema, care este îndrăgostită de el în secret. Dacă în fața gândurilor lor iubirea lui Ceylan și Karan ar fi rezistat, moartea fratelui lui, Salih, le sfâșie, însă, sentimentele. Crima din sânul familiei Çelikhan transformă iubirea în ură. Găsită vinovată pentru uciderea lui Salih, Ceylan e zdrobită între furia tatălui ei, de care a încercat să scape, și dorința lui Karan de a o face să plătească. Peste toate, Kudret, mama lui Karan, pare să pecetluiască sfârșitul acestei iubiri damnate atunci când îi cere fiului ei să urmeze străvechea tradiție de a o lua în căsătorie pe cumnata lui, Sema, după moartea lui Salih. Cine l-a omorât pe Salih? Și ce se va întâmpla cu Ceylan și Karan în tot acest tablou apăsător? Captivanta poveste din Cealaltă soție începe în această seară la Happy Channel, de la ora 23:00.

