Reality-uri intense, povești emoționante și competiții care pun la încercare limitele umane transformă începutul de an într-o experiență de neratat în platforma de streaming. Luna ianuarie aduce în AntenaPLAY producții în premieră, sezoane noi și formate care au captivat deja milioane de oameni din întreaga lume. De la lupte pentru supraviețuire, la provocări de cuplu și povești de dragoste pline de răsturnări de situație, noul an se trăiește la intensitate maximă doar în AntenaPLAY.

Noutățile lunii ianuarie în AntenaPLAY

Survivor, show-ul care rescrie limitele umane are marea premieră pe 9 ianuarie în AntenaPLAY. Prezentat de Adi Vasile, producția aduce în prim-plan lupta pentru supraviețuire, în călduroasa Republică Dominicană. Faimoșii (Aris Eram, Călin Donca, Ceanu, Cristian Boureanu, Gabi Tamaș, Iustin HVNDS, Larisa Uță, Marina Dina, Naba Salem, Patricia Vizitiu, Roxana Condurache și Yasmin Awad) și Războinicii (Adrian Petre, Lucian Popa, Niky Salman, Adrian Kaan, Andrei Beleuț, Loredana Pălănceanu, Nicu Grigore, Alberto Hangan, Iulia Istrate, Bianca Stoica, Patrice Cărăușan, Ramona Micu) sunt gata să intre într-o competiție care le va schimba percepția asupra vieții, pentru totdeauna.

Premiera celui de-al treilea sezon Power Couple România, care a fost urmărită aseară cu sufletul la gură de către întreaga țara, fiind lider detașat de audiență, va putea fi urmărită şi în AntenaPLAY, de trei ori pe săptămână. Un format unic, în care cuplurile își testează limitele, înfruntă frici și demonstrează că împreună pot depăși orice obstacol.

Nouă perechi de vedete, ADDA și Cătălin, Ariana și Mitzuu, Cătălina și NiCK, Claudia și Andrei, Dilinca și Mădălin, Luiza și Cătălin, Maria și Oase, Sandra și Răzvan, Simona și Marius, au acceptat provocarea supremă.

În AntenaPLAY te bucuri de conținut exclusiv, pe care nu îl vezi la TV. În luna ianuarie, ai acces la interviuri speciale cu cele nouă cupluri de vedete din sezonul 3 Power Couple România – La bine și la greu. Concurenții fac dezvăluiri neașteptate despre emoțiile, temerile și așteptările care îi încearcă înainte de marea premieră a show-ului prezentat de Dani Oțil. Tot în AntenaPLAY, poți urmări interviuri exclusive cu perechile care părăsesc competiția, imediat după eliminare, cu reacții sincere și detalii din culisele show-ului. În plus, Theo Zeciu și Cesima, semifinaliști în sezonul 2 Power Couple România – La bine și la greu, sunt protagoniștii formatului Power Challenge, disponibil exclusiv în AntenaPLAY. Show-ul le oferă fanilor ocazia să descopere secretele probelor la care sunt supuși concurenții, dar și materiale în premieră de pe platourile de filmare. Pentru că AntenaPLAY este locul unde trăiești Power Couple dincolo de ecran.

Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN | Sezonul 3

Un nou sezon plin de tensiuni și emoție începe din 8 ianuarie în AntenaPLAY. Răsturnări de situație, conflicte aprinse și destine schimbate radical pun la încercare povestea de iubire dintre Ana și Tudor. Va rezista relația lor în fața noilor provocări? Nu rata premiera noului capitol al serialului românesc.

Mireasa | Sezonul 13

Din 12 ianuarie, Simona Gherghe revine cu Mireasa | Sezonul 13: Meciul Iubirii, cel mai iubit reality show matrimonial. Noi concurenți, noi povești de dragoste și emoții intense pot fi urmărite atât în emisiune, cât și pe canalele dedicate Mireasa, disponibile exclusiv în AntenaPLAY.

Filme & documentare

Luna ianuarie aduce în AntenaPLAY filme de top, comedii savuroase și documentare inspirate din povești reale care au marcat lumea sportului, politicii și societății moderne.

În O nuntă explozivă (Shotgun Wedding), Darcy (Jennifer Lopez) și Tom (Josh Duhamel) plănuiesc o nuntă exotică ce se transformă rapid într-un coșmar, atunci când invitații lor sunt luați ostatici. Nu rata o aventură plină de suspans și replici savuroase.

Spionul care mi-a dat papucii (The Spy Who Dumped Me) le are în prim-plan pe Audrey (Mila Kunis) și Morgan (Kate McKinnon), două prietene prinse fără voia lor într-o conspirație internațională, urmărite de asasini și agenți secreți, într-o misiune periculoasă pentru salvarea lumii.

The Life and Trials of Oscar Pistorius urmărește ascensiunea și decăderea sportivului paralimpic supranumit „Blade Runner”, de la simbol al ambiției la protagonistul unuia dintre cele mai mediatizate procese penale.

The Two Escobars explorează legătura dintre Pablo Escobar și fotbalistul columbian Andrés Escobar, analizând legătura dintre sport, infracțiuni și politică.

În Suddenly Royal sunt prezentate poveștile oamenilor obișnuiți care ajung în lumea regalității, cu accent pe provocările, presiunile publice și impactul real al monarhiei moderne asupra vieților lor.

Trump’s Power & the Rule of Law analizează "lupta" dintre Donald Trump și sistemul judiciar american, punând în discuție limitele puterii prezidențiale și consecințele asupra statului de drept.

Serialele lunii ianuarie în AntenaPLAY

Luna ianuarie aduce în AntenaPLAY seriale intense, povești marcate de secrete și adevăruri dureroase, dar și producții inspirate din fapte reale, care te vor captiva.

The Gold spune povestea jafului Brink’s-Mat din 1983, unul dintre cele mai mari furturi din istorie. Descoperirea lingourilor de aur în valoare de 26 de milioane de lire sterline declanșează o serie de evenimente cu impact major asupra Londrei.

Comedia revine în AntenaPLAY cu un nou sezon din Blocați în trafic | Sezonul 3 (Traffic Jam / Atasco). O bunică excentrică, un profesor pretențios, un fotomodel răzbunător și un rocker declarat mort trăiesc aventuri surprinzătoare și emoționante, într-o noapte care schimbă destine și dă naștere unor povești neașteptate și pline de umor.

În fiecare luni, Dacă iubești (If You Love / Ya Çok Seversen) te poartă într-o poveste plină de tensiune și sentimente intense. Kerem Bürsin și Hafsanur Sancaktutan dau viață personajelor Ateș și Leyla, doi oameni marcați de trecut, care descoperă o legătură surprinzătoare, dincolo de zidurile ridicate în jurul inimilor lor.

Competiții sportive de top în AntenaPLAY

În ianuarie, bucură-te de spectacolul sportului de performanță, cu dueluri decisive și campioni care luptă pentru supremație. Nu rata momente care te vor ține cu sufletul la gură.

În AntenaPLAY poți urmări meciuri spectaculoase din NHL și NBA, pentru o experiență completă a baschetului și hocheiului de top. De asemenea, meciurile din Liga Portugal sunt disponibile LIVE pe canalul dedicat, exclusiv în AntenaPLAY, aducând în prim-plan confruntări intense din fotbalul european.

Vrei să afli care sunt noutățile disponibile în AntenaPLAY? Descoperă cele mai recente știri despre filme de top, super-seriale, emisiuni TV preferate și competiții sportive pe trends.antenaplay.ro.