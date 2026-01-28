O nouă săptămână se încheie cu proba cuplurilor săltărețe, la Power Couple, dar și cu cea de-a treia eliminare! Show-ul a fost lider de audiență!

Diseară, de la 20:30, la Antena 1 și pe AntenaPLAY, o probă de cuplu încărcată de râs și o eliminare mult comentată vor ține oamenii în fața televizoarelor.

Ieri, doamnele s-au văzut față în față cu înălțimea... care acum le-a devenit loc de acțiune! Având la dispoziție doar bureți de bucătărie, acestea au trebuit să spele o mașină foarte murdară și să caute literele care formau un cuvânt relevant despre povestea lor de iubire. Dacă patru dintre ele au reușit să confirme investiția, una nu putut duce totul la capăt, iar alte două au abandonat.

Proba în care fetele au ajuns iar la înălțime, la Power Couple, a fost urmărită cu sufletul la gură de către cei de acasă, fiind lider de audiență! Conform datelor oferite de Kantar Media, în intervalul 20:29 – 23:37, la nivelul publicului comercial cu vârste cuprinse între 21 şi 54 de ani, Antena 1 a înregistrat 5.5 puncte de rating şi 20.4% cotă de piaţă, în timp ce, postul secund, PRO TV, avea 5.2 puncte de rating şi 19.2% cota de piaţă. În intervalul 20:29 – 23:18, la intersecția cu Desafio Aventura, Antena 1 conduce clasamentul audiențelor cu 5.5 puncte de rating și 19.9% cotă de piață. În minutul de maximă audiență, de la ora ora 21:47, peste 900 de mii de telespectatori se bucurau de show.

După ce Adda și Cătălin au devenit primul cuplu aflat la nominalizare, diseară, celelalte șase luptă pentru a evita să le devină adversari la vot. Proba de cuplu se anunță a fi una pe atât de complicată, cât și de amuzantă! Despre ce este vorba? Va spune Dani Oțil: ”metode inedite de înaintat în viață și strecurat printre obstacole. Inventivi, descurcăreți și un pic atleți. Au nevoie de sincronizare și de viteză”.

Bonusul ajunge la cei mai rapizi, ultimul loc intră la vot. Un cuplu va pleca acasă. Despre cine este vorba? Aflăm în doar câteva ore!

Nu ratați, în fiecare luni, marți și miercuri, de la 20:30, doar la Antena 1 și pe AntenaPLAY, sezonul legendar din Power Couple!

››› Vezi galeria foto ‹‹‹

Sursa:Kantar Media Copyright:ARMADATA S.R.L. Date prelucrate de catre departamentul Research Antena Group Analiza este facuta pe target-urile 21-54 Urban si National Perioada 27 ianuarie 2026