Octavian. Dan. Andrei. Cei trei bărbați completează lista Ispitelor din sezonul 9, Insula Iubirii, de la Antena 1!

Șase nume deja cunoscute și comentate. Șase bărbați deja admirați de către telespectatoarele care așteaptă startul sezonului 9 din Insula Iubirii! O listă care așteaptă să fie completată cu toate persoanele care vor scrie povestea unui nou an din show-ul fenomen! Până la marea premieră, de pe 21 iulie, de la Antena 1 și de pe AntenaPLAY, cei de acasă au ocazia să continue să descopere mai multe despre alte trei ispite masculine, pe care-i vor putea admira, într-un format ce nu poate fi ratat!

Octavian Grigorescu este cel mai tânăr participant. La doar 26 de ani, acesta este DJ și Producător muzical, iar viața pare că l-a purtat pe drumul care avea o singură destinație: Thailanda, pentru Insula Iubirii! Este stabilit în Indonezia, în Bali, iar prin prisma activității sale interacționează cu oameni din întreaga lume. Iubește viața și are un gând clar pentru această participare: ”Mi-ar plăcea ca oamenii să mă cunoască așa cum sunt: un bărbat care înțelege tentația, dar nu trăiește pentru ea”.

Un inginer proiectant, fost model, ajuns la 39 de ani și cu o experiență amplă în lumea întâlnirilor... poate fi întâlnit doar într-un sezon de Insula Iubirii! Dan Dumitraș și-a dorit să vină în emisiune, tocmai pentru a le arăta și celorlalți cum se face, fiind convins că are ceea ce îi trebuie pentru a cuceri orice femeie!

Andrei Vasile are 37 de ani și este stabilit de mulți ani în Marea Britanie. Acolo și-a dezvoltat cariera și este în prezent actor și model, iar, de curând, a absolvit și cursurile de antrenor de fitness. ”Dacă îmi dai lumină, strălucesc, pot deveni și un Luceafăr. Dacă nu am lumină… rămân o cometă în cădere, fără o traiectorie anume”, mărturisește concurentul. Spațiul îl are pentru a colora zilele și nopților femeile, rămâne de văzut cum se vor așeza lucrurile pentru el!

Cătălin. George. Narcis. Mattia. Liviu. Sorin. Octavian. Dan. Andrei. Cele nouă nume care vor întoarce capete, naște sentimente puternice și dezvolta trăiri autentice. Mai mult decât Ispite, bărbați cu experiențe diferite de viață care știu ce înseamnă să furi atenția unei femei!

