Pe 31 decembrie, de la 16:00, Mirela Vaida şi Valentin Sanfira dau startul distracţiei de Revelion la Antena Stars

Magia nopții dintre ani strălucește mai puternic ca niciodată la Antena Stars! Revelionul Starurilor, mega show-ul prezentat de îndrăgiţii Mirela Vaida și Valentin Sanfira, promite o petrecere de neuitat, plină de energie, emoție, strălucire și momente artistice memorabile.

Începând cu ora 16:30, gazdele programului special vor crea o atmosferă incendiară, alături de o pleiadă impresionantă de artiști iubiți de public. Pe scena Revelionului Starurilor vor urca nume legendare și voci consacrate ale muzicii românești, precum Irina Loghin, Dida Drăgan, Marcela Fota, Sofia Vicoveanca, Emilia Ghinescu, Mălina Avasiloaie, Maria Constantin, Claudia Ghițulescu, Laura Lavric, Stelu Pandelescu, Marcel Pavel, Maria Cârneci, Sanda Ladoși, Nelu Vlad, Pepe, Ionuț Galani, Adriana Ochișanu, Amna, Aurora și Săndel Mihai, Minodora, Viorica Macovei, Cornelia și Lupu Rednic, Mariana Ionescu Căpitănescu, Adriana Antoni și Uddi, Daniela Gyorfi, Carmen Șerban, Steliana Sima, Dan Ciotoi, Elena Merișoreanu, Maria Ghinea, Adrian și Diana Enache, Armin Nicoară, Claudia Puican, Stana Stepănescu, Diana Bișinicu, Gabriel Dorobanțu, Dima Trofim, Puiu Codreanu, Daniel Trifu, Nicu Paleru, și mulți alții, care vor aduce în casele telespectatorilor energie, emoție și momente artistice de excepție.

Spectacolul este completat de vedetele stației Antena Stars, printre care Geanina Ilieș, Andreea Frățilă, Horia Manea, Raluca Preda, Dana Bălăceanu, Adrian Velea, Natalia Mateuț, Andrei Ștefănescu, Marius Niță și Mădălina Bălan, care vor aduce eleganță şi farmec în platou. Petrecerea va fi presărată cu momente de umor, duete-surpriză, provocări muzicale și interacțiuni pline de bună dispoziție, menite să ridice publicul în picioare.

Atmosfera va fi efervescentă nu doar pe scenă, ci și în culise, acolo unde artiștii vor împărtăși povești emoționante, gânduri și dorințe pentru anul 2025, oferind declarații exclusive și urări speciale de Anul Nou. Revelionul Starurilor promite să transforme noaptea dintre ani într-un spectacol de neuitat, plin de emoție, bucurie și strălucire, așa cum doar Antena Stars știe să ofere.

Distracția continuă și pe 1 ianuarie, de la ora 13:30, cu Supershow de Anul Nou, o petrecere spectaculoasă care prelungește magia ediției speciale de Revelion. Diana Matei și Bursucu îi invită pe telespectatori să înceapă anul 2026 cu muzică bună, voie bună și invitați pe măsură, printre care Bogdan de la Ploiești, Viorica de la Clejani, Minodora, Pia Ioana, Matilda Pascal Cojocărița, Jean de la Craiova, Petre Geambașu, Constantin Enceanu, Taraful de la Vărbilău, Mahala Rai Banda, Ionuț Galani, Alexia Țalavutis, Sorin Copilu’ de Aur, Cristina Spătar, Trupa Azur, Marian Mexicanu, Roberta Crintea, Gina Matache, și mulți alții.

Mai mult, pe 1 și 2 ianuarie 2026, începând cu ora 11:00, Antena Stars le oferă telespectatorilor două ediții speciale filmate în culisele Revelionului și ale after party-ului. Camerele se infiltrează în spatele scenei pentru a descoperi cum au petrecut vedetele, ce povești emoționante ascund și ce exclusivități din viața lor vor să împărtășească publicului.

