Primul concurent eliminat din emisiunea Mireasa. Ce a transmis Simona Gherghe: “Îmi pare rău!”

În emisiunea unde nu mai puțin de 20 de concurenți își doresc să găsească un partener s-a făcut prima eliminare, iar telespectatorii și-au luat adio de la unul dintre băieții care și-a petrecut ultima lună în Casă.

Emoțiile au atins cote maxime în ediția Mireasa de astăzi! Pentru prima oară în noul sezon, un concurent a fost nevoit să părăsească emisiunea după cursa de eliminare. Suspansul și clipele care provoacă atât participanții, cât și telespectatorii, s-au împletit în reality show-ul matrimonial, iar mulți au rămas fără glas în așteptarea deciziei fanilor.

Astfel, gazda emisiunii, Simona Gherghe, a transmis că Ion Bârsanu o să plece din Casa Mireasa: “Primul concurent eliminat din acest sezon, votat în proporție de 73,42%, este Ion. (...) Îmi pare rău, Ion. Îți mulțumesc pentru că ai venit la Mireasa. Sunt convinsă că te-au văzut o mulțime de fete și cineva te așteaptă afară. ”

În momentul în care a aflat decizia celor care urmăresc emisiunea cu sufletul la gură, Ion Bârsanu a declarat: “Asta este! Și mie îmi pare rău, dar mergem înainte.”

De asemenea, după eliminare, Simona Gherghe a dezvăluit preferații telespectatorilor. Mama Săptămânii este doamna Nicoleta, Mirele Săptămânii este Ionuț Tătaru și titlul de Mireasa Săptămânii a fost primit de Diana Rusu.

Cât despre concurentele propuse spre eliminare de această dată, Gabriela Popescu și Alina Achiței intră în cursa care le poate duce către părăsirea competiției. Surprizele și noutățile nu se opresc aici. Luni, 1 septembrie, Casa Mireasa își va deschide porțile pentru alt concurent, astfel că telespectatorii vor cunoaște un nou băiat pregătit să își găsească jumătatea.

Emisiunea Mireasa poate fi urmărită de luni până vineri, de la 14:00, pe Antena 1 și AntenaPLAY.

