Primul cuplu care s-a logodit la Mireasa în acest sezon: „Nu voi renunța la noi!”

Mireasa reușește, în fiecare sezon, să unească destine și să apropie concurenții de telespectatori. De această dată, prima logodnă din Casa emisiunii a stârnit emoții și lacrimi de bucurie, în timp ce un cuplu se pregătește pentru o nouă etapă a relației.

La munte, într-un cadru de poveste, Denisa Dărvărescu și Cristian Rădulescu au intrat în atmosfera sărbătorilor de iarnă, mai ales pentru că ne apropiem de începutul lunii decembrie, iar spiritul celei mai frumoase perioade din an ne cuprinde pe toți. Emoționat, tânărul i-a făcut o declarație superbă iubitei sale, înainte de a o cere de soție, spre deliciul telespectatorilor care le-au urmărit povestea de iubire încă de la început.

“Mă bucur pentru că am găsit un om ca tine. În 2 luni m-ai făcut să simt atât de multe lucruri frumoase! Avem planuri comune de viitor. Sunt foarte fericit pentru că te am lângă mine. (...) Denisa, vrei să fii soția mea?”, i-a spus Cristian iubitei sale. Bineînțeles, răspunsul Denisei nu a întârziat să apară: “Da! (...) Te iubesc foarte mult și îți mulțumesc pentru că ești lângă mine, mă iubești așa cum sunt și îmi oferi liniștea de care am nevoie.”

Ulterior, cei doi au ciocnit pentru schimbarea din viața lor și nu au ezitat să își facă și alte declarații frumoase de iubire. “Nu voi renunța la noi niciodată!”, a spus tânărul. “Indiferent de ce obstacole vom avea, vom trece împreună peste ele! (...) Îmi doresc să avem o viață fericită, o familie mare. Sper ca primul copil să fie băiețel.”, a transmis și Denisa.

Logodna a stârnit numeroase emoții, dar și lacrimi de bucurie, printre colegii de la Mireasa, care i-au cunoscut pe cei doi în ultimele luni și i-au privit cum fac primii pași spre o relație solidă. Simona Gherghe, gazda emisiunii, le-a transmis concurenților, la rândul său, un mesaj simplu, dar de efect: “Felicitări! Să fie într-un ceas bun!”

Emisiunea Mireasa poate fi urmărită de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și AntenaPLAY.

››› Vezi galeria foto ‹‹‹