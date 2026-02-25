Schimbare majoră pentru români: ETA devine obligatorie la intrarea în Marea Britanie. Ce trebuie să faci înainte de plecare

Românii care călătoresc în Marea Britanie au nevoie de ETA de azi. Ce este autorizația, cât costă și cum se obține

Începând de astăzi, 25 februarie, românii care vor să intre în Marea Britanie trebuie să obțină obligatoriu ETA – autorizația electronică de călătorie. Noua regulă schimbă procedura de intrare în Regatul Unit pentru zeci de naționalități și aduce pași suplimentari înainte de plecare. Autoritățile britanice susțin că sistemul va face controalele mai rapide și mai sigure, însă în practică au apărut deja situații complicate, mai ales pentru persoanele cu dublă cetățenie, potrivit BBC.

Românii care călătoresc în Marea Britanie au nevoie de ETA: ce trebuie să știi

De la 25 februarie, românii care călătoresc în Marea Britanie trebuie să obțină o ETA (Electronic Travel Authorisation) – o autorizație electronică de călătorie necesară pentru intrarea pe teritoriul britanic. Măsura se aplică cetățenilor din 85 de state, inclusiv România, care până acum puteau intra fără viză.

Guvernul britanic susține că noul sistem va face imigrația „mai rapidă, mai simplă și mai sigură”, însă schimbarea aduce și proceduri suplimentare pentru călători.

Ce este ETA și cine trebuie să o aibă

ETA este un document digital obligatoriu pentru intrarea în Marea Britanie. Odată aprobată, autorizația permite șederea de până la șase luni, pentru turism, afaceri sau studii pe termen scurt.

ETA este valabilă doi ani sau până la expirarea pașaportului și permite intrări multiple în Regatul Unit.

Noua regulă se aplică și tranzitului prin Marea Britanie, cu o singură excepție: pasagerii care rămân în zona de tranzit internațional a aeroporturilor și nu trec prin controlul de frontieră nu au nevoie de ETA.

Pentru muncă, studii pe termen lung sau ședere extinsă, este necesară în continuare viza. Cetățenii britanici și irlandezi nu au nevoie nici de ETA, nici de viză, la fel ca anumite categorii speciale, precum rezidenții permanenți sau elevii care călătoresc din Franța în excursii școlare.

Programul a fost lansat în octombrie 2023, dar aplicarea strictă a fost amânată pentru a permite adaptarea. În noiembrie 2025, autoritățile au confirmat data de 25 februarie ca moment oficial al introducerii obligației.

Cum se obține ETA și cât costă

Pentru românii care călătoresc în Marea Britanie, ETA costă 16 lire sterline, iar guvernul britanic a anunțat că taxa ar putea crește la 20 de lire.

Cererea se depune online, prin aplicația oficială disponibilă în Google Play și Apple App Store. Solicitanții trebuie să completeze datele de contact, informațiile din pașaport, să încarce o fotografie și să răspundă la un set de întrebări.

Autoritățile spun că, în majoritatea cazurilor, răspunsul vine în câteva minute, însă recomandă depunerea cererii cu cel puțin trei zile lucrătoare înainte de plecare.

În cazul unui refuz definitiv, nu există drept de apel, iar singura soluție rămâne solicitarea unei vize.

Cum se face verificarea la îmbarcare

Companiile aeriene, feroviare și maritime verifică automat existența unei ETA valide, folosind sisteme conectate direct la baza de date a Home Office.

Autorizația este legată electronic de pașaport, astfel că nu este necesar un document tipărit, deși autoritățile recomandă păstrarea unei copii.

Important: deținerea unei ETA nu garantează automat intrarea în țară. Controlul la frontieră rămâne obligatoriu, iar accesul poate fi refuzat dacă apar probleme la verificări.

Probleme pentru persoanele cu dublă cetățenie

Cei care au dublă cetățenie, britanică și a altei țări, nu pot obține ETA. Pentru a intra în Regatul Unit, trebuie să prezinte fie un pașaport britanic, fie o versiune digitală a certificatului de drept de ședere, atașată pașaportului celeilalte naționalități.

Mulți dintre cei aflați în această situație nu și-au solicitat niciodată aceste documente, deși locuiesc de ani buni în Marea Britanie. Eliberarea lor poate dura săptămâni și presupune costuri semnificative: aproximativ 100 de lire pentru pașaportul britanic și 589 de lire pentru certificatul de drept de ședere.

Un purtător de cuvânt al Home Office a declarat pentru BBC că „informațiile publice care le recomandă cetățenilor cu dublă naționalitate să aibă documentele corecte sunt disponibile din octombrie 2024, iar o campanie amplă de comunicare privind introducerea ETA rulează din 2023”.

Sisteme similare în alte țări

Sisteme similare sunt deja folosite în Canada și SUA. Diferențele apar la cost: în Canada, o ETA costă 7 dolari canadieni, iar în Statele Unite, echivalentul ajunge la 40,27 dolari.

Concluzie

Pe scurt, românii care călătoresc în Marea Britanie au nevoie de ETA începând de astăzi. Documentul costă 16 lire, se obține online, este valabil până la doi ani și este obligatoriu pentru intrarea în țară. Verificarea pașaportului, aplicarea din timp și pregătirea documentelor sunt esențiale pentru a evita blocajele la îmbarcare.