Călătorii în Marea Britanie: Noul document digital de care au nevoie românii

Aceasta va fi obligatorie din 25 februarie 2026 pentru vizite scurte, vacanțe sau turism.

Detalii despre ETA

Ambasada Marii Britanii la București a confirmat marți, 17 februarie 2026, că toți cetățenii europeni, inclusiv românii, trebuie să obțină ETA înainte de plecare.

Măsura simplifică controalele la frontieră, înlocuind verificările manuale pentru șederi de maximum 6 luni pentru o intrare.

Documentul digital permite multiple vizite timp de doi ani sau până la expirarea pașaportului.

Procedură simplificată

Cererea se face exclusiv online prin aplicația UK ETA sau pe GOV.UK/ETA, cu achitarea unei taxe de 16 lire sterline.

Răspunsul vine de obicei în 24 de ore pe e-mail de la UK Visas and Immigration, ajungând până la maximum trei zile lucrătoare.

După ce este aprobată cererea, solicitantul premește un cod de referință de 16 cifre. Numărul rămâne valabil pe toată perioada autorizației și este asociat direct cu pașaportul titularului, fără limită de intrări în perioada de valabilitate, notează stiripesurse.ro.