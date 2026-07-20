Spania este noua Campioană Mondială, după ce a învins Argentina, în cea de-a 39-a zi lider de piaţă, cu record de audiență! Antena 1 și AntenaPLAY au fost prima alegere a românilor în ziua care a stabilit câștigătoarea World Cup

Spania este prima echipă care câștigă trofeul cu un singur gol primit pe parcursul competiției, în sfertul de finală, cu Belgia! Dominația ”Furiei Roja” a continuat și la nivelul premiilor individuale! Rodri a primit trofeul aferent celui mai bun fotbalist al turneului, Unai Simon a fost recunoscut ca cel mai bun portar, iar Pau Cubarsi, a fost desemnat cel mai bun tânăr jucător, la doar 19 ani.
Statisticile finale au scos la iveală recorduri negative pentru echipa care deținea trofeul până aseară! Argentina nu a reușit să înregistreze nici măcar un șut spre poarta Spaniei, de-a lungul celor 90 de minute de joc, lucru întâmplat în premieră într-o finală. Marele favorit, Messi, a încheiat turneul în lacrimi și a plecat acasă fără nicio distincție, după ce ”Gheata de aur” a fost obținută de Kylian Mbppe, care a marcat 10 goluri la acest turneu final.
Marea finală a Campionatului Mondial transmisă ȋn direct pe Antena 1 și AntenaPLAY, dintre Spania și Argentina, ȋn intervalul 22:06 – 01:02, a condus clasamentul audienţelor pe toate categoriile de public, înregistrând un record de audiență. La nivelul publicului comercial cu vârste cuprinse ȋntre 21 și 54 de ani, Antena 1 a înregistrat o cotă de piață de 75.3% și 24.4 puncte de rating, în timp ce locul 2, Pro TV a avut 7.5% cotă de piaţă și 2.4 puncte de rating. Ierarhia se păstrează şi la nivelul publicului urban, unde programul a ȋnregistrat 65.8% cotă de piaţă și 23.2 puncte de rating, fiind urmat de Pro TV cu 7.1% cota de piaţă și 2.5 puncte de rating, dar și la nivelul ȋntregii ţări, unde Antena 1 a ȋnregistrat 60.4% cotă de piaţă și 20 puncte de rating, urmată tot de Pro TV cu 8.7% cota de piaţă și 2.9 puncte de rating. În minutul de aur, ȋnregistrat la ora 23:29, peste 3.8 milioane de telespectatori asistau la finala care a decis noua campioană a lumii.
Cifrele înregistrate de Antena 1, odată cu difuzarea marii finale, reprezintă un record de audiență pe piața din România! La ultimele trei turnee mondiale, TVR a înregistrat 50.7% cotă de piață și 17.3 puncte de rating, în 2022, cu Argentina – Franța, 55.7% cotă de piață și 18.7 puncte de rating în 2018 cu Franța - Croația și 45.5% cotă de piață și 19.7 rating, în 2014 cu Germania - Argentina. Și în comparație cu finalele de EURO, Antena 1 a înregistrat cifre net superioare, PRO TV având în 2024, la meciul dintre Spania și Anglia, 60% cotă de piață și 18.7% puncte de rating, în 2021, la Italia – Anglia, 57.5% cotă de piață și 18 rating, iar în 2016, la Portugalia – Franța, 59.5% cotă de piață și 23.7 puncte de rating.
În plus, ieri, Antena 1 a condus clasamentul audienţelor și la nivelul ȋntregii zile, cu 5.3 puncte de rating și 39.0% cota de piaţă, dar și pe ȋntreg intervalul de Prime Time (19.00 – 00.00) cu 12.3 puncte de rating și 47.7% cotă de piață, la nivelul publicului comercial cu vârste cuprinse ȋntre 21 și 54 de ani.
Pe parcursul întregii perioade de difuzare, AntenaPLAY a înregistrat, de asemenea, noi recorduri, având peste 2 milioane de utilizatori unici care au urmărit canalele dedicate competiției. În același timp, aplicațiile mobile au avut de 5 ori mai multe descărcări, în comparație cu o perioadă obișnuită. Interesul utilizatorilor a fost punctat și prin faptul că 4 milioane de ore de conținut de World Cup au fost consumate pe perioada competiției.
Spectacolul fotbalistic continuă la Antena 1! Singura iubire care nu e negociabilă – România lui Hagi! Toamna marilor speranțe – patru meciuri tari în zece zile, de vineri 25 septembrie, până luni, 5 octombrie, exclusiv la Antena 1 și pe AntenaPLAY!
Iar, în 2030, World Cup revine, în exclusivitate, tot în universul Antena! Toată lumea la Antena!
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Sursa: Fifty5Blue
Copyright:ARMADATA S.R.L.
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Date prelucrate de catre departamentul Research Antena Group
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Analiza este facuta pe target-urile 21-54 Urban, Urban ALL și Național
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Perioada 19 iulie 2026
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