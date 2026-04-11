Într-un joc de recompensă măcinat de accidentări, Faimoșii au reușit victoria, iar diseară caută să obțină Imunitatea! Survivor, lider de audiență în Vinerea Mare!

Concurenții au părăsit, rând pe rând, show-ul, însă cei rămași devin mai puternici și mai dornici să meargă până la final. Drumul până la marele premiu este lung, însă o bornă importantă va fi atinsă curând – Unificarea. Aseară, primul joc al etapei i-a ținut pe cei de acasă în fața televizoareloar, iar în Vinerea Mare, Survivor a fost lider de audiență! Competiția continuă astăzi, de la ora 20:00, la Antena 1 și pe AntenaPLAY!

Cea mai importantă veste a fost oferită ieri de Adi Vasile, departe de ochiii combatanților. Regulile se schimbă, iar în următoarele săptămâni, până la Unificare, eliminații nu vor mai pleca acasă, ci vor ajunge în Exil, unde vor sta până vor avea o a doua șansă de a reintra în jocul care le-a schimbat viața!

Într-un joc în care motivația a fost atât de înaltă, Faimoșii au reușit să câștige, însă cu un preț greu de digerat – Bianca Giurcanu și Gabi Tamaș au terminat jocul la spital, cu probleme medicale grave, în timp ce Cristi Boureanu încă își revine după accidentarea suferită în urmă cu câteva etape.

Prima ediție din această săptămână a fost urmărită cu emoție și suspans, fiind lider de audiență! Conform datelor oferite de Fifty5Blue, în intervalul 20:29 – 23:40, la nivelul publicului comercial cu vârste cuprinse între 21 şi 54 de ani, Antena 1 a înregistrat 5.7 puncte de rating şi 22.9% cotă de piaţă, față de locul 2, ocupat de PRO TV care avea 5.3 puncte de audiență și 21.2% cotă de piață. În minutul de maximă audiență, de la ora ora 22:38, peste 1.2 milioane de telespectatori erau atenți la jocul serii.

Obosiți, înfometați sau cu dureri? Nu e timp de relaxare! În doar câteva ore, ambele triburi lasă totul în camp-urile lor și revin pe teren pentru miza care schimbă totul – imunitatea! O singură echipă se va impune, în timp ce cealaltă va fi nevoită să facă noi strategii pentru Consiliul Tribal.

Cine va ridica totemul deasupra capului și cine se va lupta pentru Imunitatea Personală? Pot Faimoșii să profite la maximum de recompensa în care se vor juca cu delfinii și să folosească energia pentru a câștiga lupta care le-a fost aliat săptămâni la rând? Sau vor reuși iar Războinicii să se remonteze și să se impună, pentru a doua oară consecutiv?

