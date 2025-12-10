Victorie pentru echipa galbenă a lui Chef Sautner ieri, la Chefi la cuțite. Chef Richard deschide diseară ostilitățile cu o amuletă grea: ”Vreau să-mi iau revanșa!”

Ieri seară echipele s-au confruntat cu cea mai grea probă din istoria show-ului culinar, fiind nevoite să pregătească meniuri cu ingrediente preluate din tablourile unor artiști celebri – dificultatea a constat în folosirea ingredientelor atât pentru aperitiv, cât și pentru felul principal și desert. Lucrurile s-au precipitat atunci când, peste provocarea culinară, au aterizat două amulete ce au provocat conflicte, dar și confuzie. Chef Orlando Zaharia și-a folosit puterea de a face un schimb de concurenți, alegându-l pe Bogdan Panaite din tabăra galbenă și renunțând la Alex Dima. Tot aseară, Chef Richard Abou Zaki a complicat misiunea adversarilor, impunându-le să lucreze o parte din probă la bancurile altei echipe. În ciuda acestor impedimente, Chef Sautner și tunicile galbene au fost victorioși cu șase farfurii. La capătul serii, după proba individuală, tabăra verde a pierdut un om, Mărioara Nucșoreanu părăsind competiția.

În această seară, sunetul alarmei aduce noi valuri de emoții în bucătăria Chefi la cuțite: nu mai puțin de trei amulete vor fi aruncate în luptă. Cel dintâi care va apăsa butonul roșu va fi Chef Richard, dornic de o aprigă revanșă, după ce aseară nu a obținut nicio farfurie în verdictul battle-ului. ”Vreau să-mi iau revanșa. Dau o amuletă ca să-i îngheț pe toți!”, a anunțat juratul. La rândul său, Chef Sautner își dorește o nouă victorie după ce Chef Orlando i-a luat un concurent. ”Mi-am făcut un calcul și o să-mi treacă supărarea în anul 2037”, a spus Chef Sautner. Ambițiile sunt uriașe în bucătăria Chefi la cuțite – ce va urma telespectatorii vor descoperi în ediția show-ului culinar difuzată diseară, de la 20:30, la Antena 1 și pe AntenaPLAY.

››› Vezi galeria foto ‹‹‹