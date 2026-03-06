Atac informatic de amploare la transportul din Londra. Datele a circa 10 milioane de pasageri ar fi fost furate

Transport for London, instituția care gestionează metroul londonez, autobuzele și alte servicii de transport public, a confirmat că incidentul informatic a avut loc în septembrie 2024. Reprezentanții companiei au precizat că toți utilizatorii pentru care existau adrese de e-mail au fost informați la momentul respectiv despre posibilitatea ca anumite date personale să fi fost compromise.

Cu toate acestea, operatorul nu a confirmat oficial amploarea uriașă a scurgerii de date menționată de BBC.

Ce date ar fi fost compromise

Potrivit BBC, care susține că a obținut acces la o parte dintre informațiile sustrase prin intermediul unei surse din mediul hackerilor, datele furate ar include:

nume și prenume

adrese de e-mail

adrese de domiciliu

numere de telefon

În total, aceste informații ar aparține unui număr de aproximativ 10 milioane de persoane.

Autoritățile au precizat că atacul informatic nu a afectat funcționarea sistemului de transport public. Grupul de hackeri implicat ar fi recunoscut că a accesat doar într-o măsură limitată datele clienților.

Doar câteva mii de cazuri au necesitat intervenții

Un purtător de cuvânt al Transport for London a declarat că instituția a identificat aproximativ 5.000 de clienți care ar fi putut avea nevoie de sprijin suplimentar. În aceste cazuri existau și date bancare asociate conturilor, folosite pentru eventuale rambursări.

Suspecți identificați de autorități

În urma anchetei, autoritățile britanice au pus sub acuzare doi tineri care aveau 18 și 19 ani la momentul atacului informatic. Aceștia sunt suspectați că ar face parte din gruparea de criminalitate cibernetică Scattered Spider.

Procesul în acest caz urmează să înceapă în iunie 2026.

Marea Britanie, țintă frecventă a atacurilor cibernetice

Incidentul de la Transport for London nu este un caz izolat. În ultimii ani, mai multe instituții și companii importante din Regatul Unit au fost victime ale atacurilor informatice.

În 2021 și 2022, Comisia Electorală britanică a fost compromisă, iar potrivit Oficiului comisarului pentru informații (ICO), datele a aproximativ 40 de milioane de alegători au fost accesate de atacatori.

De asemenea, în 2025, hackerii au vizat lanțuri de magazine precum Marks & Spencer și Harrods, dar și producătorul auto Jaguar Land Rover, care a fost nevoit să își suspende activitatea timp de aproape o lună în urma incidentului, scrie AGERPRES