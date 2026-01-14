Lecția lui Ion Țiriac despre fericire și bani: "Acesta este tot secretul vieţii"

Fostul tenismen, devenit unul dintre cei mai cunoscuți oameni de afaceri din România, spune că banii pot să te îndepărteze de realitățile vieții.

Păstrarea contactului cu realitatea

„Oricine poate face tot ce vrea în viaţă atât timp cât are picioarele pe pământ, are contact cu realitatea şi rămâne în contact cu această realitate tot timpul vieţii. Dacă în fiecare dimineaţă te uiţi în oglindă şi spui că astăzi ai făcut tot ce ai putut, dar trebuie să fac puţin mai mult decât ieri, atunci sigur ai făcut un pas înainte”, a spus acesta în emisiunea „Visul românesc - Succes american”, realizată de Mădălina Bălan la Antena Stars.

Muncă și echilibru

Ion Țiriac insistă și asupra ideii de echilibru, afirmând că adevăratul secret al vieții este să accepți atât lucrurile bune, cât și pe cele rele.

„Dacă îţi vezi lungul nasului şi apreciezi ceea ce ţi se întâmplă, atât lucrurile pozitive, cât şi cele negative, acesta este tot secretul vieţii. Niciodată nu există doar zile cu soare. Există şi ploaie, şi ger. Niciodată să nu te aştepţi că plouă din cer, de undeva. Ceea ce faci cu mâinile tale rămâne personal şi bine făcut. Dacă aştepţi pe altcineva să le facă pentru tine, n-o să ajungi nicăieri.”, a mai spus Ion Țiriac.

Despre bani și fericire

Omul de afaceri vorbește despre două „filozofii” ale banilor: pe de o parte, ideea clasică potrivit căreia banii nu aduc fericirea, pe de alta, convingerea că banii pot deveni un mijloc prin care ajungi să faci mai puțin în viață.

„Sunt două filozofii: banii nu aduc fericirea şi banii sunt o modalitate de a face mai puţin. Cu cât ai mai mulţi bani, cu atât faci mai puţin în viaţă”, afirmă acesta, sugerând că abundența materială poate eroda motivația și dorința de implicare.

Mesajul său este un avertisment legat de riscul că bogăția poate să devină o frână, nu un motor al evoluției.

Planuri de retragere și fascinația pentru Africa

În ultimii ani, Ion Țiriac a vorbit în mai multe rânduri despre retragerea din afaceri și mutarea definitivă în Namibia, țară de care s-a arătat profund atașat. El a cumpărat acolo un conac, evaluat la aproximativ 5,5 milioane de euro, și a investit alte două milioane de euro pentru extinderea unui lac natural.

De asemenea, are în plan achiziția a încă două proprietăți pe continentul african, despre care spune că „l-a fascinat dintotdeauna”. El avertizează însă că fauna va dispărea în următorii 50-70 de ani din Africa.