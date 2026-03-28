Limba română: Ce înseamnă cuvântul „ambiental”

Deși apare des în presă și în limbajul de specialitate, nu toată lumea știe exact ce înseamnă acest termen.
Iată ce înseamnă „ambiental”, conform Dicționarului Explicativ al Limbii Române (DEX), și cum se folosește corect.
Definiția cuvântului „ambiental” din DEX
Conform DEX, cuvântul ambiental înseamnă:
Ambiental = care ține de mediul înconjurător; privitor la ambianță, la mediul în care trăiesc oamenii.
Cuvântul provine din termenul „ambianță”, care înseamnă mediul sau atmosfera din jurul unei persoane.
Ce înseamnă „ambiental”, pe înțelesul tuturor
Pe scurt, ambiental înseamnă „legat de mediul din jur”.
Poate fi vorba despre:
- mediul natural (aer, apă, natură)
- mediul în care trăim (oraș, locuință, birou)
- atmosfera dintr-un spațiu (lumină, muzică, design)
Exemple unde se folosește cuvântul „ambiental”
Cuvântul este folosit în mai multe domenii:
1. Protecția mediului
- poluare ambientală
- impact ambiental
- studiu ambiental
- factori ambientali
2. Design și arhitectură
- iluminat ambiental
- lumină ambientală
- temperatură ambientală
3. Muzică
muzică ambientală (ambient music – muzică de fundal, relaxantă)
4. Medicină
factori ambientali care influențează sănătatea
Diferența dintre „ambiental” și „ecologic”
Deși sunt folosite uneori în același context, nu înseamnă același lucru:
Ambiental = legat de mediul înconjurător.
Ecologic = legat de protecția mediului, natură, produse nepoluante.
Cuvântul „ambiental” înseamnă „ce ține de mediul înconjurător sau de ambianța unui loc”. Este un termen folosit frecvent în domenii precum protecția mediului, arhitectură, medicină, design sau muzică.