Limba română: Ce înseamnă cuvântul „angoasă”

Deși mulți oameni îl folosesc pentru a descrie o stare de neliniște, sensul său este mai complex și mai profund. Termenul are origine franceză și este folosit în psihologie, filozofie, dar și în limbajul de zi cu zi.

Definiția cuvântului „angoasă” în DEX

Conform DEX (Dicționarul Explicativ al Limbii Române), cuvântul angoasă înseamnă:

ANGOÁSĂ, angoase, s. f.

Stare de neliniște profundă, teamă intensă, apăsătoare; anxietate puternică; neliniște sufletească greu de definit.

Cu alte cuvinte, angoasa este o stare emoțională puternică, un amestec de frică, neliniște, panică și tristețe, fără o cauză clară uneori.

Ce înseamnă, de fapt, angoasa

Angoasa nu este doar o simplă grijă sau o emoție de moment. Este o stare mai profundă, care apare atunci când o persoană se simte copleșită de nesiguranță, teamă de viitor, singurătate sau lipsă de sens.

Psihologii spun că angoasa apare adesea în momente de:

schimbări mari în viață

pierderi

stres puternic

crize existențiale

oboseală emoțională

perioade de singurătate

nesiguranță financiară sau personală

De multe ori, oamenii spun „simt o angoasă” atunci când au o apăsare sufletească puternică și nu știu exact de ce.

Diferența dintre angoasă, anxietate și frică

Deși par similare, aceste cuvinte nu înseamnă exact același lucru:

Frică - Teamă de ceva concret

Anxietate - Teamă fără motiv clar, neliniște

Angoasă - Teamă profundă, apăsătoare, existențială

Angoasa este considerată cea mai profundă dintre aceste stări.

De unde vine cuvântul „angoasă”

Cuvântul vine din limba franceză – angoisse, iar la origine din latină – angustia, care înseamnă „strâmtoare”, „apăsare”, „sufocare”. Practic, cuvântul descrie o stare în care sufletul se simte „strâns”, apăsat.

Când folosim cuvântul „angoasă”

Exemple:

„A simțit o angoasă puternică înainte de examen.”

„Angoasa viitorului îl apăsa.”

„Trăia cu o angoasă pe care nu o putea explica.”

„Singurătatea i-a adus o stare de angoasă.”



Angoasa este o stare de neliniște profundă, o teamă apăsătoare care vine din interior și care are legătură, de multe ori, cu nesiguranța, frica de viitor sau probleme emoționale. Este un cuvânt puternic, care descrie o emoție puternică și profundă, nu doar o simplă grijă.