Limba română: Ce înseamnă cuvântul „badantă”

Termenul a intrat în limbajul curent, deși nu este de origine română, iar mulți oameni nu știu exact ce înseamnă și de unde provine.

Definiția din DEX

Potrivit Dicționarului Explicativ al Limbii Române (DEX), cuvântul badantă înseamnă:

Badántă – persoană (de obicei femeie) angajată pentru a îngriji o persoană în vârstă, bolnavă sau dependentă, la domiciliul acesteia.

Termenul provine din limba italiană, de la cuvântul badante, care înseamnă îngrijitoare, persoană care are grijă de cineva.

Ce face, de fapt, o badantă

În Italia, „badanta” este persoana care locuiește, de cele mai multe ori, în casa bătrânului și se ocupă de:

îngrijire zilnică

administrarea medicamentelor

gătit

curățenie

cumpărături

ajutor la deplasare

companie pentru persoana îngrijită

Multe românce lucrează în acest domeniu, Italia fiind una dintre țările unde există cea mai mare cerere pentru acest tip de muncă.

Un cuvânt devenit parte din realitatea românilor

În ultimii 20 de ani, termenul „badantă” a devenit foarte cunoscut în România, deoarece zeci de mii de românce au plecat să lucreze în Italia ca îngrijitoare pentru persoane vârstnice.

Deși cuvântul are o origine străină, el este folosit frecvent în limba română și a ajuns să definească o realitate socială: românii care lucrează în străinătate pentru a avea grijă de bătrâni.