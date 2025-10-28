Limba română: Ce înseamnă cuvântul „calambur”?

Îl întâlnim adesea în poezie, în publicitate, în stand-up comedy sau chiar în conversațiile pline de spirit. Dar ce înseamnă, de fapt, calambur?

Definiția din DEX:

CALAMBÚR, calambururi, s. n.

(din fr. calembour)

Joc de cuvinte bazat pe asemănarea de sunete, dar pe deosebirea de sens între cuvinte sau expresii; glumă de spirit. Sursa: DEX Online (ediția 2023)

Pe înțelesul tuturor:

Un calambur este un joc de cuvinte ingenios, bazat pe asemănarea dintre termeni care sună la fel sau aproape la fel, dar înseamnă lucruri diferite.

Scopul său este să provoace umor, ironie sau surpriză.

De multe ori, calamburul e o dovadă de inteligență lingvistică – o „acrobație verbală” care arată cât de jucăușă poate fi limba română.

Exemple de calambururi celebre:

„Unde dai și unde crapă.”

„La omul sărac, nici boii nu trag.”

„E greu fără bani, dar și mai greu cu ei, dacă nu știi ce să faci.” Citește pe Antena3.ro Niște elevi din Iași și-au găsit profesoara pe videochat. Au făcut capturi indecente cu ea și le-au distribuit la tot liceul

„Nu te supăra, frate, că viața e scurtă și umorul lung!”

„A căzut examenul pe el!” (joc de cuvinte între „a cădea examenul” și „a pica examenul”).

În literatura română, maeștrii calamburului au fost scriitori ca Ion Luca Caragiale, Tudor Mușatescu și Anton Pann, care au folosit astfel de jocuri pentru a crea umor și satiră.

Originea cuvântului:

Cuvântul „calambur” provine din limba franceză – calembour, apărut în secolul al XVIII-lea.

Se spune că termenul a fost inventat pentru a descrie glumele de salon, bazate pe dublu sens și inteligență lingvistică.

Sinonime:

joc de cuvinte

glumă de spirit

expresie cu dublu sens

Un calambur nu este doar o glumă — este o formă subtilă de artă a limbajului.

El arată cum, printr-o simplă răsturnare de sensuri, cuvintele pot crea umor, ironie sau chiar poezie.

Așa că, data viitoare când faci o glumă de cuvinte, amintește-ți: tocmai ai creat un calambur autentic!