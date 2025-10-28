x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
Jurnalul.ro Timp liber Limba română: Ce înseamnă cuvântul „calambur”?

Limba română: Ce înseamnă cuvântul „calambur”?

de Andreea Tiron    |    28 Oct 2025   •   09:00
Limba română: Ce înseamnă cuvântul „calambur”?

Limba română ascunde adevărate comori ale expresivității, iar printre ele se află și termenul „calambur”, un cuvânt care aduce un zâmbet pe buze oricui iubește jocurile de limbaj.

Îl întâlnim adesea în poezie, în publicitate, în stand-up comedy sau chiar în conversațiile pline de spirit. Dar ce înseamnă, de fapt, calambur?

Definiția din DEX:

CALAMBÚR, calambururi, s. n.
(din fr. calembour)
Joc de cuvinte bazat pe asemănarea de sunete, dar pe deosebirea de sens între cuvinte sau expresii; glumă de spirit.

Sursa: DEX Online (ediția 2023)

Pe înțelesul tuturor:

Un calambur este un joc de cuvinte ingenios, bazat pe asemănarea dintre termeni care sună la fel sau aproape la fel, dar înseamnă lucruri diferite.
Scopul său este să provoace umor, ironie sau surpriză.
De multe ori, calamburul e o dovadă de inteligență lingvistică – o „acrobație verbală” care arată cât de jucăușă poate fi limba română.

Exemple de calambururi celebre:

În literatura română, maeștrii calamburului au fost scriitori ca Ion Luca Caragiale, Tudor Mușatescu și Anton Pann, care au folosit astfel de jocuri pentru a crea umor și satiră.

Originea cuvântului:

Cuvântul „calambur” provine din limba franceză – calembour, apărut în secolul al XVIII-lea.
Se spune că termenul a fost inventat pentru a descrie glumele de salon, bazate pe dublu sens și inteligență lingvistică.

Sinonime:

  • joc de cuvinte

  • glumă de spirit

  • expresie cu dublu sens

Un calambur nu este doar o glumă — este o formă subtilă de artă a limbajului.
El arată cum, printr-o simplă răsturnare de sensuri, cuvintele pot crea umor, ironie sau chiar poezie.
Așa că, data viitoare când faci o glumă de cuvinte, amintește-ți: tocmai ai creat un calambur autentic!

×
Citește pe Fanatik.ro
Subiecte în articol: limba romana
TOP articole pe Jurnalul.ro:
Parteneri