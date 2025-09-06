Limba română: Ce înseamnă cuvântul CARNAGIU

Folosit adesea pentru a descrie scene de o violență extremă sau evenimente tragice cu pierderi mari de vieți omenești, termenul are o puternică încărcătură emoțională și este menit să redea impactul dezastruos al unei situații.

Definiția din DEX

Potrivit Dicționarului explicativ al limbii române (DEX), cuvântul carnagiu are următoarea semnificație:

CARNÁGIU, s. n. – Măcel, omor în masă, ucidere sângeroasă și în număr mare de oameni.

Originea și folosirea cuvântului

Cuvântul provine din limba franceză (carnage), iar rădăcina lui este legată de termenul „carne”, ceea ce subliniază imaginea violentă, brutală, a unui masacru.

În limba română, carnagiu este utilizat mai ales în contexte:

istorice , pentru a descrie lupte sângeroase sau războaie;

jurnalistice , atunci când are loc un accident grav, un atac terorist, o catastrofă sau un dezastru natural cu multe victime;

literare, pentru a accentua dramatismul unor descrieri.

Exemple de folosire

„Accidentul rutier s-a transformat într-un adevărat carnagiu.”

„Bătălia s-a încheiat cu un carnagiu, soldat cu mii de morți.”

De ce este un cuvânt cu impact puternic

Prin însăși sonoritatea și încărcătura lui semantică, carnagiu este mai mult decât un simplu sinonim pentru „masacru” sau „tragedie”. El transmite ideea de brutalitate, lipsă de sens și proporții catastrofale, fiind rezervat situațiilor extreme.

În concluzie, carnagiu nu este un cuvânt folosit la întâmplare. El desemnează un eveniment șocant, violent și tragic, cu urmări dramatice pentru comunități sau chiar pentru întreaga societate.