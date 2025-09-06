Limba română: Ce înseamnă cuvântul CARNAGIU

x close
de Andreea Tiron    |    06 Sep 2025   •   07:40
Carnagiu este unul dintre acele cuvinte care, atunci când apar într-o știre sau într-o discuție publică, transmit instantaneu un sentiment de groază și dramatism.

Folosit adesea pentru a descrie scene de o violență extremă sau evenimente tragice cu pierderi mari de vieți omenești, termenul are o puternică încărcătură emoțională și este menit să redea impactul dezastruos al unei situații.

Definiția din DEX

Potrivit Dicționarului explicativ al limbii române (DEX), cuvântul carnagiu are următoarea semnificație:

CARNÁGIU, s. n. – Măcel, omor în masă, ucidere sângeroasă și în număr mare de oameni.

Originea și folosirea cuvântului

Cuvântul provine din limba franceză (carnage), iar rădăcina lui este legată de termenul „carne”, ceea ce subliniază imaginea violentă, brutală, a unui masacru.

În limba română, carnagiu este utilizat mai ales în contexte:

Exemple de folosire

  • „Accidentul rutier s-a transformat într-un adevărat carnagiu.”

  • „Bătălia s-a încheiat cu un carnagiu, soldat cu mii de morți.”

De ce este un cuvânt cu impact puternic

Prin însăși sonoritatea și încărcătura lui semantică, carnagiu este mai mult decât un simplu sinonim pentru „masacru” sau „tragedie”. El transmite ideea de brutalitate, lipsă de sens și proporții catastrofale, fiind rezervat situațiilor extreme.

În concluzie, carnagiu nu este un cuvânt folosit la întâmplare. El desemnează un eveniment șocant, violent și tragic, cu urmări dramatice pentru comunități sau chiar pentru întreaga societate.

Subiecte în articol: limba română
