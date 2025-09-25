Limba română: Ce înseamnă cuvântul „Colportaj”

Definiția din DEX

Potrivit DEX 2009, colportaj înseamnă:

COLPORTÁJ, colportaje, s. n. 1. Răspândire de zvonuri, de informații neverificate sau exagerate. 2. Distribuire de publicații (în special interzisă de lege) din mână în mână sau pe ascuns.

Originea cuvântului

Cuvântul provine din francezul colportage, care desemna la origine comerțul ambulanților ce vindeau cărți sau broșuri din poartă în poartă. În timp, sensul s-a extins la ideea de „circulare de materiale sau informații”, inclusiv la nivel figurat, ca în „colportaj de bârfe”.

Cum se folosește în vorbire

„Colportaj” este utilizat adesea în presă, în politică sau în contexte formale, pentru a critica răspândirea de zvonuri, știri false sau informații neverificate.

Exemple: „Mass-media trebuie să evite colportajul de informații neconfirmate." „Acest articol este doar un colportaj de zvonuri și speculații." „Colportajul de materiale interzise era o practică riscantă în perioada respectivă."



„Colportaj” nu este doar un sinonim pentru „bârfă” – are un sens mai amplu și mai serios, sugerând transmiterea intenționată de informații care pot dezinforma sau manipula opinia publică. Este un termen de impact în jurnalism, sociologie și istorie.