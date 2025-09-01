Limba română: Ce înseamnă cuvântul „consecințe”?

Potrivit DEX (Dicționarul explicativ al limbii române), cuvântul „consecință” are următoarea definiție:

Urmare, rezultat, efect (al unei acțiuni, fapte sau situații); concluzie logică.

Prin urmare, atunci când vorbim despre consecințe, ne referim la rezultatele sau efectele care apar ca urmare a unui fapt, a unei decizii, a unui comportament sau a unui eveniment.

Ce înseamnă „consecințe” în viața de zi cu zi?

Cuvântul este folosit frecvent în contexte variate, de la cele personale la cele sociale și juridice:

Consecințe pozitive: rezultate benefice, avantaje sau efecte dorite (ex.: învățatul constant are consecințe bune asupra carierei).

Consecințe negative: efecte nedorite, pierderi sau probleme (ex.: lipsa somnului are consecințe grave asupra sănătății).

Consecințe logice: concluzii care decurg în mod firesc dintr-un raționament sau situație.

Sinonime și expresii uzuale

Sinonime: efecte, rezultate, urmări, repercusiuni, implicații .

Expresii frecvente: „A suporta consecințele” → a accepta efectele faptelor proprii. „Consecințe imediate” → rezultate vizibile rapid. „Consecințe pe termen lung” → efecte care apar după o perioadă mai mare de timp.



Exemple de folosire

„Deciziile politice au consecințe directe asupra economiei.” „Nerespectarea regulilor de circulație poate avea consecințe grave.” „Munca susținută aduce consecințe pozitive în dezvoltarea personală.”

Cuvântul „consecințe” exprimă ideea de rezultat, efect sau urmare a unei acțiuni, situații sau decizii. Fie că sunt pozitive sau negative, consecințele fac parte din viața noastră de zi cu zi și subliniază importanța responsabilității pentru faptele și alegerile pe care le facem.