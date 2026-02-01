Limba română: Ce înseamnă cuvântul „convivial”

Deși sună elegant și ușor livresc, sensul său este unul accesibil și profund legat de ideea de comunicare, apropiere și bucurie împărtășită.

Definiția cuvântului „convivial” în DEX

Potrivit DEX (Dicționarul explicativ al limbii române), cuvântul convivial este un adjectiv și are următoarea definiție:

CONVIVIÁL, -Ă, adj. – Care are loc într-o atmosferă prietenească; plăcut, sociabil, destins.

(din fr. convivial, lat. convivialis)

Așadar, termenul descrie o stare, o întâlnire sau un cadru în care oamenii socializează cu plăcere, într-un mod relaxat și cordial.

Ce exprimă, de fapt, ideea de convivialitate

„Convivial” este strâns legat de:

buna dispoziție

comunicarea deschisă

sentimentul de apartenență

interacțiunea caldă dintre oameni

De cele mai multe ori, cuvântul este asociat cu:

mese luate împreună,

petreceri restrânse,

întâlniri între prieteni,

evenimente culturale sau familiale desfășurate într-o atmosferă plăcută.

Convivialitatea presupune nu doar prezența mai multor persoane, ci și calitatea relației dintre ele.

Exemple de folosire a cuvântului „convivial”

Pentru a înțelege mai bine sensul, iată câteva exemple uzuale:

„Cina s-a desfășurat într-un cadru convivial, cu multă voie bună și conversații animate.”

„Gazda a creat o atmosferă convivială, în care toți invitații s-au simțit bineveniți.”

„Evenimentul a fost elegant, dar în același timp convivial și relaxant.”

În toate aceste situații, „convivial” descrie o stare pozitivă, caldă, lipsită de rigiditate.

Sinonime pentru „convivial”

În funcție de context, cuvântul „convivial” poate fi înlocuit cu:

prietenos

sociabil

cordial

destins

plăcut

cald (în sens figurat)

Totuși, „convivial” are o nuanță aparte, fiind adesea folosit în contexte mai elevate sau culturale.

Cuvântul „convivial” descrie mai mult decât o simplă întâlnire: el vorbește despre starea de bine creată între oameni, despre apropiere, dialog și bucuria de a fi împreună. Este un termen elegant, potrivit atât în limbajul scris, cât și în cel oral, mai ales atunci când vrem să subliniem caracterul plăcut și sociabil al unei situații.