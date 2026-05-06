Limba română: Ce înseamnă cuvântul „delict”

Deși este adesea confundat cu „infracțiune”, termenul are o semnificație mai specifică și este folosit pentru a descrie anumite tipuri de încălcări ale normelor legale.

Definiția din DEX

Potrivit Dicționarul explicativ al limbii române, „delict” înseamnă:

„Faptă ilicită care aduce atingere drepturilor sau intereselor unei persoane și care atrage răspunderea juridică.”

Definiția evidențiază caracterul ilegal al faptei și consecințele juridice pe care aceasta le implică.

Ce înseamnă „delict”, pe înțelesul tuturor

Pe scurt, un delict este o faptă prin care cineva încalcă legea și provoacă un prejudiciu altcuiva, fie material, fie moral.

Termenul este folosit pentru:

abateri mai puțin grave decât infracțiunile;

situații care implică despăgubiri sau sancțiuni;

fapte care pot fi sancționate în instanță.

Exemple de utilizare

„A fost acuzat de delict civil pentru prejudiciul cauzat.”

„Delictul comis a atras sancțiuni legale.”

„Instanța a analizat dacă fapta constituie delict.”

În toate aceste cazuri, cuvântul indică o încălcare a legii care produce consecințe juridice.

„Delict” vs. „infracțiune”

Este importantă diferența dintre cei doi termeni:

infracțiune – faptă penală, mai gravă, sancționată de legea penală;

– faptă penală, mai gravă, sancționată de legea penală; delict – termen mai general, folosit adesea în dreptul civil sau pentru fapte mai puțin grave.

Cu alte cuvinte, toate infracțiunile pot fi considerate delicte, dar nu toate delictele sunt infracțiuni penale.

Tipuri de delicte

În funcție de domeniu, pot exista:

delicte civile (care implică despăgubiri);

delicte administrative;

delicte contravenționale.

Acestea diferă prin gravitate și prin tipul de sancțiuni aplicate.

„Delict” este un termen juridic care desemnează o faptă ilegală ce aduce prejudicii și atrage răspundere. Înțelegerea definiției din DEX ajută la utilizarea corectă a cuvântului și la diferențierea sa de alți termeni din domeniul juridic.