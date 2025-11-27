Limba română: Ce înseamnă cuvântul „distrofic”

Cuvântul este folosit în special în domeniile medicinei, biologiei și agronomiei, având sensuri specializate, dar toate legate de ideea de nutriție deficitară sau funcționare anormală a organismelor sau țesuturilor.

Definiție parafrazată pe baza DEX

Distrofic: se referă la ceva afectat de tulburări de nutriție, la un organism, țesut sau proces biologic care prezintă modificări din cauza unei alimentări sau funcționări necorespunzătoare.

Cu alte cuvinte, „distrofic” descrie stări patologice sau dezechilibre interne cauzate de procese nutritive perturbate.

Sensuri ale termenului

1. În medicină

În medicină, „distrofic” este cel mai des întâlnit în expresii precum:

tulburări distrofice

țesut distrofic

mușchi distrofic

organe distrofice

În acest context, el desemnează:

deteriorarea structurilor interne din cauza unei nutriții celulare improprii

afectarea musculaturii (ex.: distrofia musculară)

modificări degenerative ale unor țesuturi

De obicei, distrofia este asociată cu boli metabolice, genetice sau cronice.

Exemplu:

La pacienții cu distrofie musculară, fibrele musculare sunt afectate, slăbite și incapabile să funcționeze normal.

2. În biologie și ecologie

În aceste domenii, „distrofic” se poate referi la:

medii sărace în nutrienți , cum ar fi unele ape sau soluri

ecosisteme care prezintă dezechilibre de substanțe nutritive

Un „lac distrofic”, de exemplu, este un lac cu apă închisă la culoare, bogată în acizi humici și săracă în elemente nutritive.

3. În agronomie

Termenul poate descrie:

soluri distrofice , adică soluri cu fertilitate scăzută

terenuri cu carențe de minerale sau materie organică

situații în care plantele suferă din cauza lipsei nutrienților necesari

Originea cuvântului

Termenul își are rădăcinile în:

grecescul „trophe” = nutriție

prefixul „dis–” = rău, dificil, anormal

Prin urmare, sensul literal al cuvântului este:

„nutriție afectată” sau „funcționare cu tulburări alimentare la nivel celular”.

Cuvântul „distrofic” se referă la stări caracterizate prin nutriție deficitară, funcționare anormală sau deteriorarea unor țesuturi, organisme sau ecosisteme. Apare frecvent în limbajul medical, biologic și agronomic, având mereu conexiune cu dezechilibrul nutritiv.