Limba română: Ce înseamnă cuvântul „doldora”

Un astfel de termen este „doldora”, folosit frecvent în vorbirea de zi cu zi pentru a descrie ceva plin până la refuz. Deși pare un cuvânt simplu, el are o forță sugestivă aparte și este adesea utilizat în contexte variate, de la descrieri cotidiene până la texte literare.

Definiția cuvântului „doldora” din DEX

Conform Dicționarului Explicativ al Limbii Române (DEX):

doldora (adverb) – plin până la refuz; foarte plin, îndesat, ticsit.

Cum se folosește corect „doldora”

Cuvântul „doldora” este utilizat pentru a sublinia ideea de abundență sau supraaglomerare. De regulă, apare în construcții precum:

„coș doldora de fructe”

„autobuz doldora de oameni”

„camera era doldora de lucruri vechi”

Are, așadar, o nuanță colocvială și expresivă, fiind preferat în limbajul informal sau în stilul narativ.

Sensuri și nuanțe

Pe lângă sensul propriu, „doldora” poate avea și o valoare figurată, sugerând nu doar cantitatea, ci și impresia de exces sau de lipsă de spațiu. De exemplu:

„era doldora de emoții” – exprimă o stare intensă, nu o cantitate fizică

„agenda doldora de întâlniri” – indică un program extrem de încărcat

„Doldora” este considerat un termen popular, cu sonoritate sugestivă, care imită ideea de îndesare sau umplere excesivă. Tocmai de aceea, este des întâlnit în limbajul colocvial, dar și în literatura română, unde contribuie la crearea unor imagini vii și sugestive.

„Doldora” este un cuvânt simplu, dar expresiv, care transmite rapid ideea de „plin până la refuz”. Fie că este folosit pentru a descrie obiecte, spații sau chiar stări, el adaugă culoare și naturalețe limbajului, fiind un exemplu perfect de termen care îmbină claritatea cu expresivitatea.