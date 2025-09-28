x close
Limba română: Ce înseamnă cuvântul „Găselniță”

de Andreea Tiron    |    28 Sep 2025   •   18:00
Uneori îl folosim în glumă, alteori foarte serios.

„Găselniță” este un cuvânt românesc cu un farmec aparte, care desemnează o idee ingenioasă sau o soluție neașteptată.

Definiția din DEX

Potrivit DEX 2009, găselniță are următoarea definiție:

GĂSELNIȚĂ, găselnițe, s. f. 1. Faptul de a găsi ceva (în mod neașteptat). 2. Lucru găsit, descoperire (întâmplătoare). 3. Idee originală, soluție ingenioasă.

Astfel, termenul nu desemnează doar o simplă „descoperire”, ci și o mică „șmecherie” sau rezolvare creativă, venită la momentul potrivit.

Originea cuvântului

Cuvântul vine de la verbul „a găsi”, cu sufixul -elniță, folosit pentru a forma substantive ce indică acțiuni sau rezultate ale unei acțiuni. Prin urmare, sensul inițial era „ceva găsit”, dar în limbajul curent a căpătat și nuanța de idee inspirată sau rezolvare isteață.

Cum se folosește în vorbire

„Găselniță” este un termen folosit adesea cu o tentă ușor ironică sau amuzată:

„Găselniță” are un aer colocvial și simpatic, potrivit pentru contexte în care vrem să apreciem inteligența, creativitatea sau spontaneitatea unei idei. În plus, este un termen pur românesc, ceea ce îl face parte din farmecul limbii noastre.

