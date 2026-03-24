Jurnalul.ro Timp liber Limba română: Ce înseamnă cuvântul „inechitate”

Limba română: Ce înseamnă cuvântul „inechitate”

de Andreea Tiron    |    24 Mar 2026   •   09:15
Limba română: Ce înseamnă cuvântul „inechitate”
Termenul apare frecvent în discuții despre educație, salarii, sănătate, justiție

Cuvântul „inechitate” este folosit atunci când vorbim despre lipsa de dreptate, despre tratamente inegale sau despre situații în care cineva nu primește ceea ce este corect.

Termenul apare frecvent în discuții despre educație, salarii, sănătate, justiție sau șanse egale, mai ales atunci când se atrage atenția asupra unor diferențe considerate nedrepte.

Pe scurt, „inechitate” descrie o stare de nedreptate sau de lipsă de echitate, adică exact opusul unui tratament corect și echilibrat.

Definiția din DEX pentru „inechitate”

Potrivit DEX, „inechitate” înseamnă: „nedreptate, injustețe, neechitate, inicvitate”. Termenul provine din limba franceză, din iniquité, format după „echitate”.

Prin comparație, „echitate” înseamnă, în DEX, „dreptate, nepărtinire”, adică un mod corect și echilibrat de a judeca sau de a trata oamenii.

Cum poate fi explicat mai simplu

În limbaj obișnuit, inechitatea apare atunci când regulile nu sunt aplicate la fel pentru toată lumea sau când o persoană ori un grup este dezavantajat în mod nedrept.

De exemplu:

există inechitate salarială atunci când două persoane sunt plătite diferit pentru aceeași muncă, fără un motiv justificat;

există inechitate socială atunci când anumite categorii au acces mai greu la educație, sănătate sau oportunități;

există inechitate în sistem atunci când deciziile nu sunt luate imparțial.

De cele mai multe ori, el este folosit pentru a semnala o problemă sau un dezechilibru care trebuie corectat. Tocmai de aceea, „inechitate” are o conotație negativă și sugerează existența unei nedreptăți.

„Inechitate” înseamnă nedreptate, adică lipsa unui tratament corect, echilibrat și imparțial. Este un cuvânt important, folosit mai ales atunci când se discută despre diferențe care afectează oamenii în mod injust. În opoziție cu „echitate”, care înseamnă dreptate și nepărtinire, „inechitatea” arată exact locul în care lucrurile nu sunt așezate corect.

