Limba română: Ce înseamnă cuvântul „morbid”?

de Andreea Tiron    |    04 Sep 2025   •   09:30
Cuvântul surprinde adesea o atmosferă fie psihologică, fie estetică, dar mereu încărcată emoțional

Cuvântul „morbid” (forma feminină „morbidă”, plural „morbizi/morbide”) este un adjectiv provenit din latinescul morbidus și din francezul morbide. Conform Dicționarului Explicativ al Limbii Române (DEX):

MORBID, -ĂCare indică o stare bolnăvicioasă sau rezultă dintr-o astfel de stare; bolnăvicios, nesănătos (din punct de vedere fizic sau moral). 

În esență, termenul descrie ceva anormal, patologic sau de natură să reflecte boala — fie fizică, fie morală.

Sensuri conexe în limba engleză

Pentru o perspectivă mai largă, iată câteva interpretări în engleză, așa cum apar în resurse lingvistice:

  1. De natură medicală / bolnăvicioasă – ceva legat de boală sau stări patologice:

    • „of, having, or caused by disease; unhealthy; diseased” 

  2. Interes nesănătos față de lucruri macabre – o obsesie pentru aspecte întunecate, precum moartea sau suferința:

    • „having or expressing a strong interest in sad or unpleasant things, especially disease or death.” 

  3. Grotesc, înfricoșător – o imagine sau detaliu șocant ori dezgustător:

    • „gruesome; grisly.” 

Exemplificări și utilizări uzuale

  • O „curiozitate morbidă” (morbid curiosity) se referă la fascinația pentru subiecte tragice sau grafice. 

  • Exemple în limba engleză:

    • „a morbid fascination with death” (o fascinație morbidă față de moarte). 

    • „the morbid details of the crime” (detalii morbide ale crimei). 

De ce e important sensul „morbid”?

  • Context medical / psihologic: descrie condiții fizice sau mentale nesănătoase, patologice.

  • Context cultural / literar: se referă la fascinația sau aprecierea exagerată pentru teme întunecate sau morbide.

  • Context stilistic: accentuează detalii grotești în artă, literatură, jurnalism etc.

Cuvântul „morbid” surprinde o stare de neliniște, boală sau fascinație pentru partea întunecată a realității. În limba română, definitia DEX îi oferă un cadru clar, de boală sau nesănătate morală. În engleză, sensurile se extind spre obsesie, macabru și grotesc — și sunt folosite des pentru efect stilistic sau psihologic.

Parteneri