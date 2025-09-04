Limba română: Ce înseamnă cuvântul „morbid”?

Cuvântul „morbid” (forma feminină „morbidă”, plural „morbizi/morbide”) este un adjectiv provenit din latinescul morbidus și din francezul morbide. Conform Dicționarului Explicativ al Limbii Române (DEX):

MORBID, -Ă — Care indică o stare bolnăvicioasă sau rezultă dintr-o astfel de stare; bolnăvicios, nesănătos (din punct de vedere fizic sau moral).

În esență, termenul descrie ceva anormal, patologic sau de natură să reflecte boala — fie fizică, fie morală.

Sensuri conexe în limba engleză

Pentru o perspectivă mai largă, iată câteva interpretări în engleză, așa cum apar în resurse lingvistice:

De natură medicală / bolnăvicioasă – ceva legat de boală sau stări patologice: „of, having, or caused by disease; unhealthy; diseased" Interes nesănătos față de lucruri macabre – o obsesie pentru aspecte întunecate, precum moartea sau suferința: „having or expressing a strong interest in sad or unpleasant things, especially disease or death." Grotesc, înfricoșător – o imagine sau detaliu șocant ori dezgustător: „gruesome; grisly."

Exemplificări și utilizări uzuale

O „curiozitate morbidă” (morbid curiosity) se referă la fascinația pentru subiecte tragice sau grafice.

Exemple în limba engleză: „a morbid fascination with death” (o fascinație morbidă față de moarte). „the morbid details of the crime” (detalii morbide ale crimei).



De ce e important sensul „morbid”?

Context medical / psihologic : descrie condiții fizice sau mentale nesănătoase, patologice.

Context cultural / literar : se referă la fascinația sau aprecierea exagerată pentru teme întunecate sau morbide.

Context stilistic: accentuează detalii grotești în artă, literatură, jurnalism etc.

Cuvântul „morbid” surprinde o stare de neliniște, boală sau fascinație pentru partea întunecată a realității. În limba română, definitia DEX îi oferă un cadru clar, de boală sau nesănătate morală. În engleză, sensurile se extind spre obsesie, macabru și grotesc — și sunt folosite des pentru efect stilistic sau psihologic.