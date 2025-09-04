Limba română: Ce înseamnă cuvântul „morbid”?

Cuvântul „morbid” (forma feminină „morbidă”, plural „morbizi/morbide”) este un adjectiv provenit din latinescul morbidus și din francezul morbide. Conform Dicționarului Explicativ al Limbii Române (DEX):
MORBID, -Ă — Care indică o stare bolnăvicioasă sau rezultă dintr-o astfel de stare; bolnăvicios, nesănătos (din punct de vedere fizic sau moral).
În esență, termenul descrie ceva anormal, patologic sau de natură să reflecte boala — fie fizică, fie morală.
Sensuri conexe în limba engleză
Pentru o perspectivă mai largă, iată câteva interpretări în engleză, așa cum apar în resurse lingvistice:
-
De natură medicală / bolnăvicioasă – ceva legat de boală sau stări patologice:
-
„of, having, or caused by disease; unhealthy; diseased”
-
-
Interes nesănătos față de lucruri macabre – o obsesie pentru aspecte întunecate, precum moartea sau suferința:
-
„having or expressing a strong interest in sad or unpleasant things, especially disease or death.”
-
-
Grotesc, înfricoșător – o imagine sau detaliu șocant ori dezgustător:
-
„gruesome; grisly.”
-
Exemplificări și utilizări uzuale
-
O „curiozitate morbidă” (morbid curiosity) se referă la fascinația pentru subiecte tragice sau grafice.
-
Exemple în limba engleză:
-
„a morbid fascination with death” (o fascinație morbidă față de moarte).
-
„the morbid details of the crime” (detalii morbide ale crimei).
-
De ce e important sensul „morbid”?
-
Context medical / psihologic: descrie condiții fizice sau mentale nesănătoase, patologice.
-
Context cultural / literar: se referă la fascinația sau aprecierea exagerată pentru teme întunecate sau morbide.
-
Context stilistic: accentuează detalii grotești în artă, literatură, jurnalism etc.
Cuvântul „morbid” surprinde o stare de neliniște, boală sau fascinație pentru partea întunecată a realității. În limba română, definitia DEX îi oferă un cadru clar, de boală sau nesănătate morală. În engleză, sensurile se extind spre obsesie, macabru și grotesc — și sunt folosite des pentru efect stilistic sau psihologic.