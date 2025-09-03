Limba română: Ce înseamnă cuvântul „paradox”?

Cuvântul „paradox” este folosit atunci când ceea ce pare contrar logicii sau adevărului comun se dovedește, totuși, valid sau demonstrabil.

Definiția conform DEX

Conform Dicționarului Explicativ al Limbii Române (DEX), „paradox” este definit astfel:

PARAD O X, paradoxuri, s. n. Enunț contradictoriu și, în același timp, demonstrabil; părere (absurdă) contrară adevărului unanim recunoscut; prin extensie: ciudățenie; enormitate; absurditate. În expresia „paradox hidrostatic”: faptul că presiunea unui lichid pe fundul unui vas nu depinde de dimensiunile sau forma vasului respectiv.



Pe scurt, „paradox” desemnează fie o ideea aparent absurdă dar susținută de argumente solide, fie un fenomen cu implicări ciudate, cum este cazul paradoxului hidrostatic.

De ce este atât de interesant conceptul de paradox?

Contradicție ce pune sub semnul întrebării percepțiile uzuale — paradoxurile provoacă mintea să privească dincolo de prejudecăți și aparențe.

Util în filozofie și logică — un paradox ne conduce la reflecții profunde asupra adevărului și limbajului.

Prezență în artă și literatură — expresii precum „less is more” (mai puțin este mai mult) sunt o formă cultivată de paradox.

În știință — paradoxurile (ex. paradoxul lui Russell în teoria mulțimilor) stimulează revizuirea fundamentelor logice și teoretice.

„Paradox” este un concept fascinant care transcende aparența și provoacă explorarea adevărului. În română, definiția DEX îl plasează clar între contradicție și demonstrație — realitate uimitoare care, în literatură, logică sau știință, devine o poartă spre gândirea profundă.