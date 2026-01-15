Limba română: Ce înseamnă cuvântul „poreclă”

Aceasta este porecla: un cuvânt care poate spune, uneori, mai mult despre o persoană decât un nume întreg.

Definiția din DEX

Potrivit DEX (Dicționarul explicativ al limbii române), cuvântul poreclă înseamnă:

PÓRECLĂ, porecle, s. f. – Nume dat unei persoane în batjocură, în glumă sau pe baza unei trăsături caracteristice, a unei întâmplări etc., diferit de numele real.

Cu alte cuvinte, o poreclă este un nume neoficial, atribuit unei persoane pe baza comportamentului, aspectului, meseriei, personalității sau a unei întâmplări care a devenit memorabilă.

Ce rol au poreclele în viața de zi cu zi

Poreclele apar spontan în relațiile dintre oameni. Ele pot avea mai multe funcții:

Identificare rapidă – într-un grup mare, o poreclă poate fi mai ușor de reținut decât numele complet.

Apropiere și familiaritate – în multe cazuri, porecla este un semn de prietenie sau de integrare într-un grup.

Ironie sau critică – uneori, poreclele sunt folosite pentru a sublinia defecte sau comportamente deranjante.

Etichetare socială – o poreclă poate „lipi” de cineva o reputație, bună sau rea.

Porecla – între glumă și jignire

Deși multe porecle sunt amuzante sau afectuoase („Gigel”, „Blondu’”, „Profesorul”), altele pot fi răutăcioase sau chiar umilitoare. Diferența o face intenția celui care o folosește și modul în care este percepută de persoana vizată.

O poreclă:

poate întări prieteniile,

dar poate deveni și o formă de stigmatizare sau hărțuire, mai ales în cazul copiilor sau în mediile online.

Porecle celebre

De-a lungul timpului, multe porecle au ajuns mai faimoase decât numele reale:

domnitori, artiști, sportivi sau politicieni sunt adesea cunoscuți după poreclele lor, care rezumă o trăsătură esențială („Cel Mare”, „Regele”, „Tigrul”, „Rechinul” etc.).

Acestea arată puterea limbajului de a crea identități simbolice.

Porecla nu este doar un cuvânt, ci un fenomen social și lingvistic. Ea reflectă felul în care oamenii se percep unii pe alții, modul în care sunt judecați, admirați sau ironizați. Fie că este spusă cu afecțiune sau cu răutate, o poreclă spune mereu o poveste despre relațiile dintre oameni și despre felul în care ne construim identitatea în comunitate.