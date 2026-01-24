Limba română: Ce înseamnă cuvântul „prestigiu”?

De multe ori, termenul este utilizat fără a fi pe deplin înțeles, confundat cu faima sau popularitatea.

Definiția cuvântului „prestigiu” în DEX

Potrivit Dicționarului Explicativ al Limbii Române (DEX), cuvântul „prestigiu” este definit astfel:

PRESTÍGIU (substantiv neutru)

Autoritate morală și influență de care se bucură o persoană, o instituție sau o colectivitate datorită meritelor, realizărilor ori reputației Bună reputație, considerație, respect public

Prestigiul nu se proclamă, se câștigă în timp, prin fapte și consecvență.

Originea cuvântului „prestigiu”

Termenul „prestigiu” provine din limba franceză (prestige), care la rândul său își are originea în latină (praestigium), cu sensul inițial de iluzie sau efect puternic asupra minții. În timp, sensul a evoluat spre ideea de influență și autoritate morală.

Ce exprimă „prestigiul”, pe înțelesul tuturor

Prestigiul ca respect câștigat

Prestigiul desemnează recunoașterea valorii unei persoane sau instituții.

Un profesor cu mare prestigiu.

O universitate de prestigiu.

Nu este acordat automat, ci rezultă din performanță.

Prestigiul în viața profesională și socială

În mediul profesional, prestigiul este legat de:

competență

integritate

rezultate constante

Funcția îi conferă prestigiu.

Și-a pierdut prestigiul în urma scandalului.

Prestigiul poate fi consolidat sau pierdut.

Prestigiul în instituții și organizații

Instituțiile cu prestigiu sunt cele care:

au tradiție

respectă standarde înalte

inspiră încredere

O revistă științifică de prestigiu.

Sinonime și antonime pentru „prestigiu”

Sinonime:

reputație

autoritate

faimă (parțial)

considerație

Antonime:

lipsă de reputație

discreditare

desconsiderare

pierderea autorității

Diferența dintre „prestigiu”, „faimă” și „popularitate”

Prestigiu – respect bazat pe merit și valoare

Faimă – notorietate, cunoscut de mulți

Popularitate – apreciere largă, nu neapărat durabilă

Cineva poate fi faimos fără a avea prestigiu.

Exemple de folosire corectă în propoziții

Prestigiul instituției a crescut în timp.

A muncit ani de zile pentru a-și câștiga prestigiul.

Gestul i-a afectat grav prestigiul profesional.

Expresii frecvente cu „prestigiu”

a avea prestigiu – a se bucura de respect

de prestigiu – cu reputație solidă

a-și pierde prestigiul – a-și diminua autoritatea morală

Cuvântul „prestigiu” desemnează respectul și autoritatea câștigate prin merit, nu prin aparențe. Este un termen important pentru înțelegerea relațiilor sociale, a valorilor morale și a statutului profesional.