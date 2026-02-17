Limba română: Ce înseamnă cuvântul „senectute”?

El desemnează etapa bătrâneții, fiind asociat cu perioada finală a vieții, marcată de schimbări fizice, psihice și sociale.
Definiția cuvântului „senectute”
Senectute (substantiv feminin) înseamnă:
vârsta înaintată a omului; bătrânețe, perioada de declin natural a funcțiilor organismului, care urmează maturității.
Cuvântul provine din latinescul senectus, care are același sens: bătrânețe, vârstă înaintată.
Ce exprimă, de fapt, senectutea
Spre deosebire de termenul mai comun bătrânețe, senectutea are o nuanță:
-
mai cultă și livrescă
-
mai neutră sau reflexivă, nu neapărat negativă
-
adesea asociată cu înțelepciunea, experiența de viață și retragerea din viața activă
În anumite contexte, senectutea este privită ca o etapă de împlinire interioară, nu doar ca una de degradare fizică.
Exemple de folosire
-
„Scriitorul și-a petrecut senectutea într-un sat liniștit.”
-
„Boala i-a grăbit intrarea în senectute.”
-
„Senectutea nu este un sfârșit, ci o altă formă de existență.”
Senectute vs. bătrânețe
Deși sunt sinonime, există o diferență de registru:
-
bătrânețe – termen uzual, colocvial
-
senectute – termen elevat, academic sau literar
În texte medicale sau științifice, senectutea poate desemna ultima etapă a ciclului biologic uman.
Senectutea nu este doar o vârstă, ci o stare a vieții, încărcată de sensuri culturale, biologice și existențiale. Folosit corect, cuvântul adaugă profunzime și eleganță unui text, mai ales atunci când se vorbește despre timp, viață și condiția umană.