Limba română: Ce înseamnă cuvântul „senectute”?

de Andreea Tiron    |    17 Feb 2026   •   09:15
Senectutea nu este doar o vârstă, ci o stare a vieții

Senectutea este un cuvânt mai rar folosit în limbajul cotidian, dar frecvent întâlnit în texte literare, filosofice sau medicale.

El desemnează etapa bătrâneții, fiind asociat cu perioada finală a vieții, marcată de schimbări fizice, psihice și sociale.

Definiția cuvântului „senectute”

Senectute (substantiv feminin) înseamnă:

vârsta înaintată a omului; bătrânețe, perioada de declin natural a funcțiilor organismului, care urmează maturității.

Cuvântul provine din latinescul senectus, care are același sens: bătrânețe, vârstă înaintată.

Ce exprimă, de fapt, senectutea

Spre deosebire de termenul mai comun bătrânețe, senectutea are o nuanță:

  • mai cultă și livrescă

  • mai neutră sau reflexivă, nu neapărat negativă

  • adesea asociată cu înțelepciunea, experiența de viață și retragerea din viața activă

În anumite contexte, senectutea este privită ca o etapă de împlinire interioară, nu doar ca una de degradare fizică.

Exemple de folosire

  • „Scriitorul și-a petrecut senectutea într-un sat liniștit.”

  • „Boala i-a grăbit intrarea în senectute.”

  • „Senectutea nu este un sfârșit, ci o altă formă de existență.”

Senectute vs. bătrânețe

Deși sunt sinonime, există o diferență de registru:

  • bătrânețe – termen uzual, colocvial

  • senectute – termen elevat, academic sau literar

În texte medicale sau științifice, senectutea poate desemna ultima etapă a ciclului biologic uman.

Senectutea nu este doar o vârstă, ci o stare a vieții, încărcată de sensuri culturale, biologice și existențiale. Folosit corect, cuvântul adaugă profunzime și eleganță unui text, mai ales atunci când se vorbește despre timp, viață și condiția umană.

