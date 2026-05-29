Limba română: Ce înseamnă cuvântul „ucenic”

Termenul apare frecvent în cărți, în Biblie sau atunci când este vorba despre o persoană aflată la început de drum într-un domeniu.

Potrivit Dicționarului Explicativ al Limbii Române (DEX), „ucenic” înseamnă „persoană care învață o meserie de la un meșter; discipol, elev”.

În trecut, ucenicii erau tineri care lucrau alături de meșteri pentru a învăța o profesie, precum tâmplăria, croitoria sau fierăria. Ei deprindeau meseria prin practică și experiență directă.

Termenul are însă și un sens religios foarte cunoscut. În tradiția creștină, „ucenicii” sunt discipolii lui Iisus Hristos, cei care l-au urmat și au răspândit învățăturile sale.

Exemple de utilizare:

„A fost ucenic într-un atelier de tâmplărie.”

„Ucenicii lui Iisus au răspândit creștinismul în lume.”

„Orice artist începe ca ucenic.”

Cuvântul este folosit și în sens figurat, pentru a descrie o persoană care învață de la cineva cu experiență sau care se află într-o perioadă de formare.

Specialiștii în lingvistică spun că termenul „ucenic” păstrează ideea de învățare, disciplină și dezvoltare personală, fiind asociat cu procesul prin care cineva își construiește cunoștințele și experiența.

Deși astăzi termenul este mai rar folosit în sens profesional clasic, el continuă să aibă o puternică valoare simbolică și culturală în limba română.