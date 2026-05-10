Limba română: Ce înseamnă cuvântul „vehement”

„Vehement” este un termen frecvent folosit în limbajul jurnalistic și în discursul public, pentru a descrie o atitudine puternică, intensă, uneori chiar dură.

Definiția din DEX

Conform DEX:

VEHEMENT = care se manifestă cu violență, cu intensitate mare; aprins, înflăcărat, impetuos.

Ce înseamnă, mai exact

Când spunem că o persoană sau o reacție este „vehementă”, ne referim la:

o exprimare puternică și directă

o atitudine fermă, fără rețineri

o reacție emoțională intensă

Nu înseamnă neapărat agresivitate fizică, ci mai degrabă o intensitate a exprimării.

Exemple de utilizare

Cuvântul „vehement” apare frecvent în contexte precum:

„A avut o reacție vehementă față de acuzații”

„Protestele au fost vehemente”

„A criticat vehement decizia autorităților”

În toate aceste situații, termenul subliniază forța și energia reacției.

Sinonime și nuanțe

„Vehement” poate fi înlocuit, în funcție de context, cu:

intens

aprins

dur

categoric

pasional

Atenție: sensul poate varia de la ferm și convingător până la excesiv sau prea agresiv, în funcție de context.

„Vehement” este un cuvânt care exprimă forță, intensitate și convingere în exprimare. Folosit corect, adaugă claritate și impact unui mesaj, mai ales în contexte de opinie, dezbatere sau conflict.