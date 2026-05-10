x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
Jurnalul.ro Timp liber Limba română: Ce înseamnă cuvântul „vehement”

Limba română: Ce înseamnă cuvântul „vehement”

de Andreea Tiron    |    10 Mai 2026   •   06:20
Limba română: Ce înseamnă cuvântul „vehement”
Folosit corect, adaugă claritate și impact unui mesaj

Ai auzit probabil expresii precum „reacție vehementă” sau „proteste vehemente”, dar ce înseamnă, de fapt, acest cuvânt?

„Vehement” este un termen frecvent folosit în limbajul jurnalistic și în discursul public, pentru a descrie o atitudine puternică, intensă, uneori chiar dură.

Definiția din DEX

Conform DEX:

VEHEMENT = care se manifestă cu violență, cu intensitate mare; aprins, înflăcărat, impetuos.

Ce înseamnă, mai exact

Când spunem că o persoană sau o reacție este „vehementă”, ne referim la:

  • o exprimare puternică și directă
  • o atitudine fermă, fără rețineri
  • o reacție emoțională intensă

Nu înseamnă neapărat agresivitate fizică, ci mai degrabă o intensitate a exprimării.

Exemple de utilizare

Cuvântul „vehement” apare frecvent în contexte precum:

  • „A avut o reacție vehementă față de acuzații”
  • „Protestele au fost vehemente”
  • „A criticat vehement decizia autorităților”

În toate aceste situații, termenul subliniază forța și energia reacției.

Sinonime și nuanțe

„Vehement” poate fi înlocuit, în funcție de context, cu:

  • intens
  • aprins
  • dur
  • categoric
  • pasional

Atenție: sensul poate varia de la ferm și convingător până la excesiv sau prea agresiv, în funcție de context.

„Vehement” este un cuvânt care exprimă forță, intensitate și convingere în exprimare. Folosit corect, adaugă claritate și impact unui mesaj, mai ales în contexte de opinie, dezbatere sau conflict.

Citește pe Antena3.ro
×
Citește pe LongevityMagazine.ro
Citește pe Fanatik.ro
Subiecte în articol: limba română
TOP articole pe Jurnalul.ro:
Parteneri