Marțea Albă: Obiceiuri simple care atrag norocul în familie

Potrivit tradiției populare, gesturile și comportamentul din această zi pot influența norocul și starea de bine pentru întregul an.

Tradiții respectate în Marțea Albă

Evitarea muncilor în gospodărie

În calendarul ortodox, Marțea Albă este marcată cu cruce roșie, ceea ce înseamnă o zi de sărbătoare în care activitățile gospodărești sunt evitate. Spălatul, cusutul sau muncile grele sunt nepotrivite, fiind asociate, în credința populară, cu ghinionul.

Rugăciuni și relații bune

În schimb, credincioșii sunt îndemnați să se dedice rugăciunii, liniștii și relațiilor cu cei apropiați.

De asemenea, tradiția pune accent pe starea interioară: certurile și gândurile negative ar trebui evitate, întrucât se spune că dispoziția din această zi se poate răsfrânge asupra întregului an.

Marțea Albă este și un prilej de vizite și revederi. Familiile și prietenii se întâlnesc, ciocnesc ouă și petrec timp împreună, într-o atmosferă de sărbătoare și apropiere. Ziua este asociată cu iertarea, reconectarea și bucuria împărtășită.

Se dă de pomană

În această zi se dă și de pomană. Se obișnuiește să se împartă pască, ouă roșii și vin în memoria celor trecuți în neființă. Gestul este considerat aducător de binecuvântare și prosperitate pentru familie. În unele regiuni, oamenii împart și din bucatele rămase de la masa de Paște.

Îngroparea firimiturilor de la masa de Paște

Totodată, în mediul rural s-a păstrat obiceiul de a îngropa firimiturile rămase de la masa pascală. Acest gest simbolic ar avea rolul de a aduce rod bogat și de a proteja gospodăria.

Slujbe la biserică

Din punct de vedere religios, întreaga Săptămână Luminată are o rânduială aparte. Slujbele sunt marcate de cântări pascale, iar ușile împărătești rămân deschise, simbolizând victoria vieții asupra morții. În această perioadă nu se oficiază parastase, accentul fiind pus exclusiv pe bucuria Învierii.

Respectarea acestor tradiții — evitarea muncii în gospodărie, faptele bune și petrecerea timpului alături de cei dragi — este văzută ca o cale de a atrage norocul și liniștea pentru tot anul, potrivit a1.ro.