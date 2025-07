A murit jurnalistul Alex Revenco, una dintre vocile de referință ale presei muzicale din România

Într-o postare emoționantă, un fost coleg de redacție rememorează prima întâlnire cu Alex Revenco, în urmă cu 28 de ani, când acesta a venit la redacție alături de Eddie Neuman și trupa Blazzaj. De-a lungul timpului, cei doi au devenit nu doar colegi, ci și prieteni apropiați, legați de o pasiune comună: muzica.

„Consternat, e puțin spus. Sînt devastat! Fostul meu coleg, Alex Revenco, Alexuțu nostru, nu mai este. Au trecut 28 de ani de la prima noastră întîlnire, de cînd a venit la mine, la birou, cu Eddie Neuman și Blazaj. Am fost colegi de redacție, am fost prieteni și am împărtășit aceeași dragoste pentru muzică. A fost unul dintre cei mai buni ziariști români în domeniu. A fost un om simplu, modest și generos. Am împărțit deseori o pizza, un pahar de bere, de vodcă sau vin. Ultima dată vorbisem înainte de vacanța mea din iunie. I-am spus atunci că sînt pe fugă și că nu ne putem vedea.

Excepțional om! Îngrozitoare pierdere! Pentru prietenii noștri comuni, Alex va fi incinerat mîine la crematoriul Vitan - Bîrzești”, a anunțat Florin Silviu Ivan pe pagina sa de Facebook.

„Nu exista cuvinte destule in acest moment.

Alex Revenco s-a dus in data de 20 iulie.

Pentru cine vrea sa ii celebreze viata, memoria, puteti veni:

maine, 23 iulie, la Crematoriul Vitan Bârzeşti (str. Iuliu Hatieganu nr. 1, Bucuresti)

La ora 09:00”.

Alex Revenco a fost senior editor la Jurnalul Național între 2006 și 2014, unde s-a remarcat prin articolele sale dedicate muzicii rock. A fost, de asemenea, Rock DJ la Contact Radio (1991–2001) și șef al departamentului Muzică Tineret la Evenimentul Zilei între 1992 și 2000.

