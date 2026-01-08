Aventura în savană continuă: hiena, vedeta numărului 7 din colecția „Animale din sălbăticie”

Acest număr îi invită pe copii într-o aventură educativă plină de curiozități, povești și descoperiri, în care hiena este un personaj complex, inteligent și esențial pentru echilibrul savanei. Cei mici vor afla cum trăiește hiena, unde își are habitatul, cum vânează în grup, de ce femela este conducătoarea haitei și ce rol important are în calitate de „sanitar al savanei”.

Revista este bogat ilustrată și conține informații explicate pe înțelesul copiilor, comparații interesante, detalii despre familie, hrană și obiceiuri, dar și o poveste amuzantă, perfectă pentru lectura de seară, care transformă învățarea într-o experiență plăcută.

Totodată, numărul 7 vine la pachet cu două figurine care dau viață poveștii: hiena, fidel reprezentată și ușor de integrat în jocuri și povești și porcul mistreț, un personaj important al savanei, care completează perfect universul de joacă.

Numărul 7 din colecția „Animale din sălbăticie” îmbină lectura, învățarea și joaca într-un mod armonios, oferind copiilor o experiență educativă completă. Este alegerea perfectă pentru micii exploratori pasionați de natură și animale sălbatice.

Disponibil începând de marți, 6 ianuarie, la toate chioșcurile de ziare și la punctele de difuzare a presei. Preț: 29,99 lei.