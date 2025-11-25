Descoperă lumea fascinantă a hipopotamului!

Pe lângă povestea educativă și amuzantă despre puiul Poppi, micuțul care abia învață cum să fie „băiat mare”, cartea dezvăluie curiozități captivante: cum își protejează hipopotamii teritoriul, de ce au coada atât de importantă și cum ajung să fie aliați neobișnuiți ai păsărilor și țestoaselor.

Copiii vor descoperi unde trăiesc hipopotamii și ce mănâncă, cum se nasc și cresc puii lor, ce alte animale împart cu ei savana și de ce aceste creaturi uriașe sunt atât de importante pentru echilibrul naturii.

„Hipopotamul” – o poveste despre curaj, joacă și descoperire!

Disponibil de marți, 25 noiembrie, la toate chioșcurile de ziare și la punctele de difuzare a presei, alături de figurina hipopotamului, numai în colecția Animale din sălbăticie de la DeAgostini. Preț: 29,99 lei

Iar începând cu 9 decembrie 2025, descoperă următorul număr al colecției, cu o nouă surpriză din lumea animalelor sălbatice!