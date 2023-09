DOs and DON’Ts pentru campaniile publicitare de pe Facebook

Implementarea unui număr ridicat de reclame. Less is more când vine vorba de promovarea online, în special în prezent. Utilizatorii nu își doresc să vadă aceeași reclamă de multe ori într-o zi sau să vadă reclame de la același brand în mod repetat. Promovarea agresivă poate avea efecte negative, îndepărtând poate pentru totdeauna potențiali clienți de businessul tău.