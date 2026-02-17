Gala Premiilor UZPR 2025: Jurnaliştii Andreea Esca, Cristian Lupaşcu, Mario H. Balint - printre laureaţi

Victor Negrescu, vicepreşedinte al Parlamentului European, a transmis un mesaj, în care a evidenţiat importanţa jurnalismului în lumea contemporană.



"Vorbim de a patra putere într-o democraţie şi sunt convins că şi în anii care urmează jurnalismul va avea impactul pe care l-a avut în toţi aceşti ani de tranziţie democratică a României. În sensul acesta, trebuie să ne asigurăm că jurnaliştii sunt sprijiniţi, că această profesie, în continuare, beneficiază de o recunoaştere profesională adecvată şi că, în acelaşi timp, jurnalismul de calitate este, în continuare, susţinut", a transmis europarlamentarul.



Preşedintele UZPR, Dan Constantin, a mulţumit publicului, fără de care meseria de jurnalist "nu poate fi concepută".



"Sunt cititorii noştri, sunt privitorii noştri, sunt cei care ascultă posturile de radio. Din acest punct de vedere, putem spune că Uniunea Ziariştilor are un nucleu de presă, are un centru de presă. (...) El este deja format, avem o revistă, care are 10 ani de la prima apariţie, avem un post de radio, avem un site care are peste un milion de accesări, avem o editură. De asemenea, sunt numeroase publicaţii care apar sub egida Uniunii Ziariştilor Profesionişti din România. Aşa încât, în această seară premiem pe cei care sunt în această 'barcă' a jurnalismului românesc, care se desfăşoară nu numai în graniţele ţării, ci şi în arealul de limbă românească. Avem aici prezenţi oaspeţi, de fapt, nu oaspeţi ci membri ai Uniunii Ziariştilor, din Austria, din Republica Moldova, din Serbia, sunt cei care desfăşoară activitate jurnalistică în Spania, în Italia", a spus Dan Constantin.



Juriul care a evaluat materialele jurnalistice a fost alcătuit din Ruxandra Săraru (preşedinte), Mădălina Corina Diaconu, Dan Constantin, Viorel Popescu, Teodora Marin, Monica Zvirjinschi, Roxana Istudor, Marian Nencescu şi Cornel Cepariu.



"A fost o grea încercare să alegem pe cei mai buni dintre cei buni. Şi de aceea, în această seară o să vedeţi că nu va fi o gală ca de obicei. Va fi o gală în care vor fi câte trei nominalizări la fiecare categorie, pentru că ne-a fost foarte greu să alegem până ultima clipă marii câştigători. De fapt, marii câştigători suntem noi toţi. Şi vă mulţumesc că nu aţi abandonat această meserie în acest an atât de tulburat şi tulburător. Vă mulţumesc că încă sunteţi pe baricada jurnalismului", a spus Ruxandra Săraru.



În cadrul Galei UZPR au fost premiaţi:



* Presă scrisă - Revista Ateneu (Bacău) - 100 ani;



* Carte de presă - Mircea Pospai şi Rodica Pospai Păvălan - "Nicolae Dragoş, poetul-jurnalist, jurnalistul-poet", filiala Dolj;



* Radio - Radio France International - emisiunea Moldova Zoom;



* Televiziune - Alina Grigore, TVR Info, emisiunea "Frontul" şi Adriana Stoian, Euronews, "Euroeducaţia";



* Presă online - Proiectul transfrontalier "Pulse", HotNews;



* Tineri jurnalişti - Victor Vreme, România TV, Bucureşti;



* Fotoreportaj - Lucian Tudose;



* Corespondent de război - Cristian Lupaşcu, AGERPRES - reporter Ucraina;



* Management presă - Florin Bruşten, Radio România Regional;



* Filiala anului - Filiala Iaşi, Preşedinte Grigore Radoslavescu;



* Opera Omnia - Mario H. Balint - Filiala Caraş-Severin;



* Premiu Special - Doina Dabija - Publicaţia "Literatură şi Artă" din Chişinău, Centrul de Presă Basilica şi Andreea Esca - ProTV (30 ani de presă).



Jurnalista AGERPRES Ecaterina Ignat a fost nominalizată la categoria Presă online.





Premiile au fost înmânate, printre alţii, de jurnaliştii: Dan Constantin, Viorel Popescu, Dan Preda, Elize Stan, Maria Ţoghină, Sorin Gomboş, Ştefan Mitroi, Andreea Creţulescu.



Seara de gală a reunit jurnalişti de renume, membri ai UZPR din Austria, Republica Moldova şi Serbia, Spania, sau Italia, personalităţi publice, reprezentanţi ai mediului academic, oameni de cultură, reprezentanţi ai autorităţilor statului, directori din mass-media, scrie AGERPRES