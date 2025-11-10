Leul – Regele savanei, eroul din numărul 3 al colecției „Animale din Sălbăticie”!

Curajos, elegant și mândru, leul îi fascinează pe copii prin forța și personalitatea sa. În paginile revistei, cei mici vor descoperi cum trăiesc leii în turme, de ce leoaicele sunt adevăratele expert câdn vine vorba de vânătoare și cât de important este răgetul pentru comunicarea între membrii haitei.

Copiii vor afla cum leul își protejează familia și teritoriul, cum puii învață să vâneze prin joacă și ce legături există între leu și alte animale din habitatul său: hiena, antilopa sau crocodilul.

Revista oferă povești captivante, curiozități uimitoare și o lecție despre curaj, familie și prietenie. În paginile sale, cititorii vor descoperi și emoționanta poveste a leului Christian, crescut de doi tineri la Londra și reîntors în libertate, în Africa - o prietenie care a rezistat timpului și distanței.

Prin ilustrații spectaculoase, informații documentate și activități educative, colecția „Animale din Sălbăticie” transformă fiecare număr într-o experiență de învățare prin joacă, plină de aventuri și descoperiri.

Numărul 3 – Leul este disponibil de marți, 11 noiembrie, la toate chioșcurile de ziare și punctele de difuzare a presei.

Preț: 29,99 lei

Descoperă, joacă-te și învață cu „Animale din Sălbăticie” – o colecție DeAgostini pentru micii exploratori ai naturii!