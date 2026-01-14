Doliu în presa românească! Jurnalista Nicoleta Drăgușin a murit la 46 de ani, după o luptă scurtă cu o boală incurabilă

Nicoleta Drăgușin, una dintre cele mai experimentate jurnaliste de la Știrile Kanal D, s-a stins din viață la doar 46 de ani, după o luptă scurtă cu o boală incurabilă. Căsătorită cu colegul Ionuț Mihalcea, Nicoleta a marcat peste 25 de ani de carieră internațională, fiind prima corespondentă CNN din România.

Născută în ianuarie 1980, în Roșiorii de Vede (Teleorman), Nicoleta a absolvit Facultatea de Științe Politice – Relații Internaționale. Prima sa zi în presă a coincis cu tragedie mondială: 11 septembrie 2001, atacurile de la World Trade Center.

Debut exploziv și carieră la CNN și France 24

După un stagiu la OTV, Nicoleta a explodat la Realitatea TV, unde a fost director al Departamentului de Știri Internaționale timp de șapte ani. A coordonat transmisiuni din războiul din Irak și a raportat dezastrul umanitar din Darfur (Sudan, 2003).

În 2004, a absolvit CNN International Professional Program și US State Department International Visitors Program, devenind World View Contributor pentru CNN la Atlanta (SUA). A fost primul corespondent CNN în România și, din 2011, corespondent pentru France 24 International.

A acoperit momente istorice:

Revoluția Portocalie din Kiev (Ucraina, 2005)

Uraganul Katrina – singurul jurnalist TV român din New Orleans

Războiul din Liban (2006)

Criza jurnaliștilor răpiți în Irak (2005), gripa aviară și inundațiile din 2006

La Kanal D: 18 ani de excelență și momente la limita morții

Din 2008, Nicoleta s-a alăturat Știrilor Kanal D ca News Editor (aprilie 2008), apoi Executive News Manager (decembrie 2013). A inițiat colaborarea CNN World Report.

Un moment dramatic: atentatul de la Nisa (2016), unde a scăpat ca prin minune. „Îmi tremură și acum sufletul după ceea ce s-a întâmplat aseară. Sunt pe Coasta de Azur și urma să mergem la acest eveniment, unul dintre cele mai mari organizate de Ziua Republicii… Aseară erau zeci de victime întinse pe asfalt, camionul a fost condus 2 km prin mulțime, zona aia e cercetată acum de anchetatori și criminaliști”, a relatat ea pentru Știrile Kanal D.

Recent, a transmis de la Vatican moartea Papei Francisc (aprilie 2024), Conclavul și alegerea Papei Leon al XIV-lea. Alte relatări majore:

Summit UE Sibiu (2019)

Pandemia COVID-19 din Spania (2020)

Summit NATO Bruxelles (2022), post-invazie Rusia-Ucraina

„Meseria de jurnalist este, în aceste momente, o misiune.”

Un gol imens în jurnalismul românesc