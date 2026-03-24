Parteneriat între SRR și UZPR dedicat unor proiecte comune și promovării jurnalismului de calitate

Potrivit unui comunicat al Radio România transmis AGERPRES, documentul a fost parafat de către președintele UZPR, Constantin Dan, și președintele director-general al SRR, Robert Cristian Schwartz.

Protocolul prevede cooperare editorială - realizarea în comun de materiale documentare, emisiuni și alte producții radiofonice la standarde de excelență; schimb de conținut - facilitarea schimburilor de rubrici, știri și interviuri, cu scopul de a diversifica oferta informațională pentru publicul din România, proiecte profesionale - organizarea de conferințe, simpozioane, cursuri și mese rotunde dedicate evoluției mass-media și standardelor etice în jurnalism și promovare reciprocă - susținerea acțiunilor și programelor desfășurate de fiecare instituție prin mijloacele specifice de comunicare.



„Acordul stabilește un cadru instituțional solid pentru derularea și promovarea unor proiecte comune în domeniul jurnalismului, pentru protecția jurnaliștilor, protejarea surselor jurnaliștilor și, nu în ultimul rând, pentru combaterea răspândirii știrilor false”, a spus Ruxandra Săraru, membru în Consiliul de Administrație al SRR, în deschiderea evenimentului.Președintele director general al SRR, Robert Cristian Schwartz, a subliniat importanța protocolului și în direcția deschiderii unei colaborări cu presa independentă. „Pentru că doar împreună vom avea succes în a opri cât de cât tăvălugul unor platforme toxice, care ne inundă pe baza unor algoritmi pe care noi nu-i putem controla„, a declarat Schwartz.

„Semnarea acestui protocol reprezintă o recunoaștere a necesității de a ne uni forțele pentru întărirea și apărarea profesiei de jurnalist. Colaborarea dintre Radio România și UZPR va permite o mai bună promovare a valorilor jurnalistice autentice și a proiectelor de interes național”, a afirmat, la rândul său, președintele UZPR, Constantin Dan.La eveniment au participat, alături de manageri ai posturilor SRR și ai agenției de presă RADOR, directorul general al AGERPRES, Claudia Nicolae, Romina Surugiu, decan al Facultății de Jurnalism și Științele Comunicării, Monica Zvirjinski, membru în Consiliul Director al UZPR, reprezentanți ai presei. AGERPRES

