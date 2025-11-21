Pe urmele lui Nicușor Dan - Ediții speciale Observator, în direct din biroul Primarului General al Capitalei, luni-miercuri, de la ora 19.00

Din 24 până pe 26 noiembrie, Observator 19 îi transformă pe telespectatori în martorul unui test suprem pentru aspiranții la cel mai vânat post din administrația locală. Luni, Daniel Băluță (PSD), marți, Cătălin Drulă (USR), iar miercuri, Ciprian Ciucu (PNL) sunt chemați să răspundă chiar în biroul unde se iau deciziile care pot ridica sau prăbuși Capitala.

Alessandra Stoicescu a mers în mijlocul oamenilor, a vorbit cu bucureștenii și îi reprezintă în fața candidaților. Cine are cu adevărat un plan pentru București? Cine doar promite? Totul este analizat în oglindă cu datele din Studiul Național Antena, realizat de prestigioasa companie de sondare IPSOS, o radiografie completă a unei țări în fierbere. Dincolo de politică, Observator intră și în culisele vieților candidaților: familia, oamenii din spatele lor, deciziile care i-au format și lucrurile care îi definesc atunci când camerele nu sunt pornite.

„Pe urmele lui Nicușor Dan” deschide cea mai intensă perioadă politică a finalului de an. Campania începe pe 22 noiembrie, iar pe 7 decembrie Bucureștiul decide. Până atunci, Observator 19 aduce singurele ediții în care candidații sunt testați acolo unde contează cu adevărat – în biroul în care se decide destinul Capitalei.

